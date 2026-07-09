מארין לה פן, אשת הימין הקשוחה שמבטיחה צרפת ללא מהגרים, ניצלה שוב מגורל אכזר לקריירה הפוליטית שלה | שעות אחרי שהורשעה בבית המשפט בפעם השנייה, הודיעה לה-פן כי תתמודד לנשיאות צרפת - ללא אזיק אלקטרוני, למרות פסיקת בית המשפט | זו כבר הפעם הרביעית שהיא מתמודדת לנשיאות. הפעם, רבים הם המאמינים כי יש לה סיכוי טוב להיכנס לארמון האליזה, בתנאי שהכל ילך לפי התוכנית המתוחכמת של עורכי דינה (מגזין כיכר)
סערה במערכת הבחירות: סרטון תעמולה חדש של מפלגת "ישר" בראשות איזנקוט, המציג את השותפות בקואליציה כ"לא ציוניות", מעורר זעם בש"ס. במפלגה תוקפים: "הטיל דופי בלוחמי צה"ל ובמשפחות שכולות - זו הסתה מתנשאת".(פוליטי מדיני)
עובד המלון שפוטר לאחר שתועד מציק באנטישמיות לזוג תיירים ישראלים, פתח קמפיין גיוס המונים באתר - והצליח לגייס בתוך זמן קצר למעלה מ-13 אלף דולרים מתומכים פרו-פלסטינים | בעוד הפיטורים עצמם והסרטון הוויראלי כבר הספיקו לעורר סערה נרחבת, העובד מנסה כעת למנף את הפרשה לטובתו האישית, כשהוא מציג את עצמו כקורבן שפוטר "בגלל שדיבר נגד רצח עם" ומכפיל את המסרים האנטי-ישראליים שלו ברשת (בעולם)
מערכת הבחירות 2026 נפתחה בסערה עם סרטונים ויראליים שהציתו את הרשת וגררו תגובות קשות מימין ומשמאל | בעוד סרטון "הביביסטים" זכה לשיתוף של אילון מאסק, תגובתו של גדי איזנקוט עוררה זעם בקרב משפחות שכולות שחשו כי כאבן הפך לכלי ניגוח פוליטי (חדשות בארץ)
ממציאים עובדות מכלום, מזייפים סרטוני מלחמה מלחיצים וגורמים אפילו לעיתונאים הבכירים ביותר ליפול בפח | ד"ר אסף שפנייר, ראש התוכנית לתואר שני בבינה מלאכותית, התארח בתוכנית 'דבר ראשון' עם משה מנס, וחשף את הסכנה האמיתית של עידן ה-AI | ויש לו גם אזהרה חריפה והנחיה שכל אחד יכול לעשות (טכנולוגיה)
ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, מודיע על הצטרפותם של שני היועצים והסוקרים האמריקאיים, ג’ורג’ בירנבאום וטוני פבריציו, לצוות הקמפיין שלו | שניהם עבדו עם ארתור פינקלשטיין ז"ל וייעצו בעבר גם לראש הממשלה בנימין נתניהו (חדשות)
פעילה ב'מחאת קפלן', איילת השחר סיידוף, יו"ר 'אמהות בחזית', שמובילה מאבק נגד 'חוק הגיוס', חשפה את פעילותם בתוך המגזר החרדי כדי לייצר פילוג וכאוס | "אחד מהדברים ששמנו על השולחן בשביל לנצח הייתה לפרק את החברה החרדית, תראו היום באיזה סכסוכים הם" | היא חשפה: "אנחנו הרבה פעמים מריצות קמפיינים של פשקווילים ברחוב החרדי" | התיעוד והסערה (חרדים)
בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד גולן טלקום. הלקוחות יקבלו פיצוי של כ־8 מיליון שקלים, בעקבות טענות כי החברה הטעתה בפרסומיה כששיווקה חבילות סלולר "ללא הגבלת זמן" אך העלתה מחירים בהמשך (חדשות חוק ומשפט, כלכלה)
ברקע המשבר הפוליטי והציבורי בשל סאגת הגיוס, מנכ"ל מפלגת ש"ס, ח"כ חיים ביטון כתב הערב לפעילי המפלגה הוראות ברורות כיצד לפעול כנגד קמפיין מודעות שעלה כנגד יו"ר המפלגה אריה דרעי | לדבריו, "המינימום הנדרש מצידנו הוא טיפול מהיר בהסרת מודעות אלו בצורה מיידית" (פוליטי)
קאמלה האריס, שהייתה מועמדת לנשיאות בשנת 2024, חושפת את הסערות מאחורי הקמפיין שלה בספר חדש, הכולל רגעים טעונים, על מערכת היחסים המתוחה עם ג'ו ביידן ואת החרטות האישיות שסיימו את המסע בכישלון (חדשות בעולם)
מערך ההסברה הלאומי יחד עם השב"כ, יעלה בקמפיין חדש - במטרה להעלות את המודעות לתופעה, להרתיע, ולהציג את השלכות שיתוף הפעולה עם האויב האיראני | רק בשנה האחרונה נחשפו יותר מ-25 פרשות, והוגשו יותר מ-35 כתבי אישום חמורים (חדשות)
הרשות השניה פועלת להורדת קמפיין ריבונות של מועצת יש״ע, הבוקר קיבלו מספר גופי תקשורות מכתב דחוף - בדרישה להוריד את הקמפיין למען ריבונות ביו"ש | לטענת הרשות: "הקמפיין מעביר מסר - בנושא השנוי במחלוקת בציבור״ | כך הגיבה הרשות השנייה לטענות (בארץ, תקשורת)
בהמשך לתחקיר 'כיכר השבת', שעורר סערת ענק בארץ ובעולם, על הבחישה של הקונסרבטיבים בעומק המגזר החרדי, אנו חושפים כעת את ההתכתבויות הסודיות שהיו מאחורי הקמפיין, לה שותפים הנציג הבכיר של התנועה הקונסרבטיבית ועוזרו, שמבקשים לנהל קמפיין ענק במגזר החרדי בארץ ובעולם ומעורבים בכל פרט בו, תוך שהם דואגים ללא הרף להסוות את מעורבותם ולטשטש סימנים מחשידים לכך | מסמך מטלטל (חרדים)
קמפיינים מבריקים מול לחץ מיותר: ריאיון מרתק ומקיף עם יהודה גליקמן, שחי את עולם הישיבות ולוקח אותנו אל תוך עולם התתי"ם והקמפיינים של הבחורים | למה יש בחורים שנגררים לעמוד בצומת ואיך עוצרים את ההשפלה | וגם חיקוי מצויין של אריה דרעי ומידע מפתיע על ישיבת מיר | צפו בקטע מתוך 'דבר ראשון' (מעניין)
שואלים ודורשים בהלכות הקמפיינים: הצצה מרתקת לעולם הישיבות | פשיטת המשטרה הצבאית על השכונה החרדית באשדוד והפגנות הרצ"פניקים בבני ברק | סוער בטבריה: הגר"ד קוק התמוטט לאחר חילול השבת ההמוני | מכין את הקרקע לפרישה? גולדקנופף עם "אני מאשים" נגד נתניהו | ראש הישיבה שוחרר לאחר 4 ימי אשפוז: בעולם התורה ממשיכים להתפלל (מעייריב)