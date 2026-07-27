קנאביס, נייס גיא, אופיואידים, פנטניל, מורפיום, אלכוהול, פטריות, קקטוסים, צמחי הזיה, מוצרים לירידה במשקל, סטרואידים גז קצפות ועוד | הדוקטור שחיבר ספר על כל סוגי החומרים המסוכנים והמזיקים | מה הבעיה ב'טבעי' ומה באמת היה בתוך צנצנת דבש לשלום בית (תהיה בריא)
בין הזמנים כאן, ואיתו הפיתויים והסכנות שאורבים לבחורי הישיבות בפינות החשוכות. בפרק מיוחד של תוכנית "דבר השבוע", חושף ד"ר רוני ברקוביץ' ממשרד הבריאות את האמת המטרידה על ה"ירוק" והאלכוהול בישיבות | וגם מסע מרתק עם רב עולמי שביקר ב-143 מדינות, אל השבט שומר המסורת בגינאה החדשה - ועד למרוקו הקטנה בלב הג'ונגל (דבר השבוע)
האם מערכת הבריאות יכולה להכיר בעישון כטיפול רפואי? אבירם ביטון מפורום 'יהלומי קרב' ופרופ' שאולי לב-רן בשיחה פתוחה על ההשלכות של המלצות משרד הבריאות לאסור צריכת קנאביס רפואי דרך עישון | וגם, איך עוצרים את החשיפה של בני הנוער לעישון בלי להפקיר את המטופלים בשטח? | האזינו (כיכר FM)
בן צור עושה זאת שוב: שכר המינימום עולה | כשעיד אל פיטר ובין הזמנים נפגשים בכנרת | שוב מעבדת סמים ענקית בלב העיר החרדית | החו"צניקים באים: תיעוד וסיקור מאירוע סיום הזמן | רגע לפני הגיוס - האדמו"ר מגור פינה זמן למבחן פומבי בישיבה (מעייריב)
בחקירה של היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, בשת"פ משרד התחבורה, נחשפה התארגנות עבריינית אשר עסקה בסחר סדרתי ושיטתי באלפי תגי נכה, אשר הופקו במרמה ונמכרו לכל דורש, אגב פגיעה בזכויות ציבור הנכים "האמיתי" ופגיעה מצטברת בקופת המדינה בשיעור מאות מיליוני ש"ח (חדשות, ארץ)
כמה בחורים מעשנים "ירוק" בישיבות ועד כמה המצב חמור? • 'כיכר השבת' עשה סקירה קצרה בין הישיבות וחזר עם ממצאים מפתיעים ומדאיגים – החומר הירוק התפשט לישיבות, גם אלו הטובות ביותר • "הבחורים יודעים להבחין בין סוגי החומרים", מספר אברך • האם זה מסוכן ולמה המשגיחים לא מתריעים על כך? • מסמך (מגזין כיכר)
הקנאביס, מתפשט במגזר - מי בסיכון להתמכר ולמה זה קורה? • מתוך כל 10 מעשנים - אחד יהפוך למכור! • סיפורו המטלטל של חיים שכתוצאה מעישון - רצה להתאבד ונמצא ישן ברכבו • וגם, האם אוכל יכול להרוס לנו את החיים? • רגע לפני השאכטה הראשונה, הכירו את הצד האפל של המריחואנה (בריאות)
חיי הזוגיות של האברך החסידי היו דבש, כאשר בינו לבין אשתו - לא היו מריבות, לא צעקות - רק אהבה, שלום ואחדות במעונו | אלא שלפתע אשתו השתנתה לבלתי היכר, כאשר הגיע לטיפול אצל מרדכי רוט - נחשפה הסיבה (מגזין כיכר)