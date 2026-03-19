לפני חצי שנה נפגשתי עם יהודי, תלמיד חכם ואיש עסקים מבוסס מהמרכז. ברוך ה', כסף לא חסר, שבעה ילדים מתוקים מדבש גדלים בבית, עשרים שנות נישואין מאחוריו. על הנייר? סיפור הצלחה. אבל בפנים, הנשמה שלו הייתה עייפה | מרדכי רוט בסיפור מטלטל (מגזין כיכר)
חשבתי ששוב הצלתי את המצב, חשבתי שהשקט יישמר. אבל אז, בפעם הראשונה בחיים, איציק לא חייך. הוא השפיל את מבטו אל הצלחת, ובלע את מה
שנשאר לו בפה בזריזות, והשתיקה שהשתררה סביב השולחן הייתה פתאום כבדה ומעיקה (משפחה)
בפרשת
השבוע ‘בלק’ אנו לומדים על דרכיו העקלקלות
של בעלם הרשע |
על
נפשו הרחבה וצרות העין שלו בממון זולתו, מטוב עין אחת שלי משתי העיניים של האחר |
ומה
בין 'מלוא ביתו' של רבי יוסי בן קסמא?
(יהדות,
פרשת-השבוע)
הצלחה אישית יכולה להביא איתה שמחה, הישג וגאווה – אך גם תגובות מפתיעות מהסביבה: שתיקה במקום פרגון, עקיצות במקום תמיכה, ואפילו התרחקות | כיצד נוכל לשמור על העצמיות, הגבולות וההשראה – גם כשאחרים מתקשים לפרגן לנו? כלים מעשיים, מבוססי פסיכולוגיה, חכמת חיים ומקורות יהודיים – לצמיחה שלמה ומוגנת באמת (פסיכולוגיה)
המקרה הטראגי בנווה יעקב מחייב אותנו שלא להפנות מבט ולנסות ולמנוע את האסון הבא | מייסד עמותת בת מלך מסביר באולפן 'כיכר השבת', איך נזהה אלימות לפני שיהיה מאוחר מדי, מה קורה עם האלימות השקטה ומדוע חייבים לשים לב אליה | וגם: מה ניתן לעשות - ואיך עוזרים למי שלא מבקשת עזרה? (דבר ראשון)
כל הורה נשאל בשלב כלשהו: "אתה אוהב אותי יותר או את אחי?". זו שאלה תמימה לכאורה, אבל היא מסתירה מאחוריה עולם שלם של רגשות, תחרות, ואולי גם קצת פסיכולוגיה הורית | האם באמת קיים ילד מועדף, או שזו רק תחושת הילדים? ואיך אפשר למנוע קנאה ולשמור על תחושת שוויון? בואו נצלול לנושא שמעסיק משפחות בכל מקום (מאמע, משפחה)
כל השנה החיים שלי ושל רעייתי - הם יחסית על מי מנוחות, עד שמגיעים החגים, ואני צופה בסטטוסים של אנשים אחרים ומתפוצץ מקנאה ותאווה - למה אשתי לא כזו?! | המטפל הרגשי מרדכי רוט בעוד סיפור שאולי יסייע לכם בזוגיות (מגזין כיכר)