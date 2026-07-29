הקנאים חגגו את פטירתו של הרב יעקב פרבר ז"ל, שהיה ממובילי המסלול החרדי טכנולוגי 'מעלות צור' בצה"ל | עכשיו, הדוד שלו, המרצה הנודע הרב יונתן שוורץ, יוצא בזעקה כואבת נגדם: "מי הרבנים שלכם? האמת לא מעניינת אתכם" | צפו (חרדים)
אין רגע של מנוחה: עשרות מתושבי ירושלים, זקנים, אברכים ובני קהילות הקנאים, התכנסו בצהרי היום למעמד קינות ותיקון חצות בצומת אדוניהו הכהן - בר אילן, כמחאה נגד עבודות הרכבת הקלה • המשתתפים ישבו על כיסאות אבלים, וכוחות משטרה גדולים אבטחו את המקום • כל הפרטים והתיעודים (חרדים)
מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, שנחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות קרלין סטולין בשכונת גבעת זאב | למורת רוחם של הקנאים, במרכז השמחה הופיע בהדרו האדמו"ר המארח, שהתקבל בכבוד מלכים עצום | צפו בתיעוד (חסידים)
דרמה חסרת תקדים בירושלים: בפעם השנייה, יעתיק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק את שמחת נישואי נכדתו להיכל הענק של חסידות קרלין סטולין בגבעת זאב | הקיצוניים שניהלו מלחמת חורמה פתחו במסע איומים מבוהל, ניסו לפרוץ למעון האדמו"ר, וכשלא צלחה ידם, הציפו הבוקר את העיר במודעות פשקווילים שקריות | החסידים מבהירים, "בחסידות אחרת הם היו מפונים באמבולנס" | חשיפה מטלטלת (חסידים)
למרות החסימות ההרמטיות של המשטרה והנחיות פיקוד העורף, בחלק מקהילות הקודש של חוגי הקנאים מסרבים להשלים עם רוע הגזירה ומזכירים את "הניסים של תשפ"ד" • "אמנם אתם פטורים מאחריות, אבל מי נתן לכם רשות למנוע מאיתנו להגיע לרשב"י?", הם תוהים ונערכים להגיע לציון הרשב"י בל"ג בעומר בכל דרך • האם נראה שוב את העימותים הקשים בשטח? (חרדים, חדשות)
בהמשך לפרסום 'כיכר השבת' על התארגנות הקנאים להפגנה נגד אירועי עיריית ירושלים, רבני הוועד למען קדושת העיר עלו למעונם של חברי הבד"צ של העדה החרדית | המסקנה החד משמעית: "אסור לחשות" | אלו מוקדי המחאה המתוכננים בערב הפורים (חרדים)
ירושלים לא נחה, בוקר יום ראשון נפתח בסערה בשכונות החרדיות • הטרקטורים עלו על הקרקע ברחוב יחזקאל – והקנאים כבר בשטח • מאות מפגינים מתאספים בשעה זו ברחבת ביהמ"ד סאטמר ברחוב יואל בדרכם לחסום את העבודות: "לא ניתן למרמס את קדושת השכונות" • צפויים עומסי תנועה כבדים (חרדים)
קרב של ממש התחולל בבד"ץ ה'עדה החרדית' - מאבק אימתנים על ההשתתפות גדולי הרבנים בעצרת המיליון | הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך הכריע והוציא קריאה להשתתפות בעצרת נגד גזירת הגיוס בתנאי שיקבלו התחייבות כי 'דבר העצרת' ידרוש את החזר הפטור הגורף לבחורי הישיבות כפי שהיה נהוג עד היום | עם כל זה ניסו עדיין גורמים קיצוניים למנוע הגעתם של גדולי ישראל למעמד, אולם לא צלחה ידם, וגדולי אבירי התורה הופיעו בהדרתם לעיני קהל עם ועדה (חרדים)
כמעט 100 שנה חלפו מאז התארגנות 'נטורי קרתא' בסמטאות ירושלים, אך בעוד הקנאות החרדית שומרת על מספרים מצומצמים - צומחות בארץ תנועות קנאיות חדשות, בשמאל ובימין, שמשפיעות יותר מאי פעם על השיח והעתיד של ישראל | מי מהן באמת חותרת לשנות את המציאות? (מגזין)
הגאון רבי נפתלי גלנץ, דמות חסידית מוכרת ומוערכת, העוסק רבות בענייני שלום בית וחינוך ילדים שסרו מן הדרך, הקדיש את דרשת שבת הגדול בפני מאות חסידים בעיר אלעד לתופעה שלאחרונה פושה מאוד והיא "קנאות מזויפת" | "כיכר השבת" עם עיקרי דבריו (חרדים)
הקור הירושלמי לא עצר אותם: עשרות התעמתו עם שוטרים בבירה | המנהיג הליטאי כינס את הבחורים: הנחיות מפורטות לעריקים | הבחורים מהקיבוץ עברו לכולל: סיקור נרחב | מכה למגזר: האולמות הפופולריים קיבלו צו סגירה | הכרטיסים חינם: חסידי סקווירא מכל העולם ימריאו לארה"ב (מעייריב)
חוסמים את התנועה ומתעמתים עם השוטרים: המשטרה פועלת בצומת שרי ישראל ורחוב יפו בירושלים, בעקבות הפגנת הקנאים ואנשי היישוב הישן נגד גיוס לצה"ל | במהלך ההפגנה נכנס אחד המפגינים אל חלל עמוד חשמל | תיעודים וסיקור (חרדים קיצונים)
הבשורה לתושבי בית שמש מגיעה דווקא מהסגן החסידי | הלם בירושלים: האדמו"ר הותקף על ידי הקיצוניים בגז מדמיע | שו"ת חינוכי בלוס אנג'לס עם רה"י הגר"ש אלתר | הקנאים לא התייצבו - וקיבלו שטריימל'ך במתנה | הסלמה בלבנון: לוחמים נאלצו לירות באוויר - בגלל חסידי שובו בנים (מעייריב)
אלי ק', יהודי ירא שמים ותלמיד חכם מחסידי חב"ד, המשרת במילואים בסבב השלישי השנה בחברון, מתאר במכתב ארוך את החוויה המטלטלת שעבר כשהותקף בעת ביקורו במאה שערים | הנאצות, הצרחות, ההתקפות והברכות שחילק לעוברים ושבים | וגם, מה הקנאי הגדול ר' עמרם בלוי היה חושב על זה? (חרדים)