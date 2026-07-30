תיעוד מקומם ממונטריאול שבקנדה מציג רגעי חרדה בליל השבת האחרונה, כאשר אנטישמי חטף שטריימלים מראשיהם של חובשי פנים חסידיים | לאחר מספר ניסיונות כושלים שתועדו במצלמות הצליח התוקף לשדוד שני שטריימלים מחסידים אחרים ונמלט מהזירה. הקהילה היהודית המקומית שרויה בדאגה, והמשטרה פתחה בחקירה בניסיון לאתר את החשוד (אקטואליה, חרדים)
אלפים מבני הקהילה היהודית השתתפו היום במסע ההלוויה שנערך של מיכאל מזרחי הי”ד בקנדה | בתום ההלוויה הועבר הארון לניו יורק לקראת הטסתו לישראל | על פי התכנון, ארונו צפוי להגיע מניו יורק לישראל מחר יום חמישי, ומסע ההלוויה במגדל העמק צפוי להתקיים בליל שישי ב-12 בלילה (חדשות)
אחרי שהבחינה בעורב צעיר שנתקע במרזב ופעלה להצלתו, לאה וילסון מקנדה גילתה שהסיפור לא הסתיים בשחרורו לטבע | מאז, לדבריה, עורבים מהשכונה מלווים אותה בטיולים ומשאירים לרגליה צרורות נוצות, ענפים וחפצים קטנים | סיפור קטן על חמלה, זיכרון, ועל הקשר המפתיע שבין בני אדם לבעלי חיים (בעולם)
שף מקנדה הודה בעבירות המיוחסות לו לאחר ששיגר ערכות רעל בדואר | לפי כתב התביעה מדובר ברשת הפצה בינלאומית של חומרים קטלניים | זעם בקרב משפחות הקורבנות בבריטניה לאחר שהתביעה הקנדית התעלמה מהמקרים בממלכה (חדשות)