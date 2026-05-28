תשכחו מסמים או שנהב פילים – הלהיט החדש בשוק השחור הבינלאומי קטן בהרבה, אבל יקר בטירוף | גילוי בנמל התעופה בניירובי חשף רשת הברחה חובקת עולם שמוכיחה שלפעמים, המלכות האמיתיות נמצאות בתוך מבחנה (חדשות בעולם)
ממשלת קניה חתמה על עסקה לרכישת מערכת ההגנה האווירית SPYDER מתוצרת ענקית הנשק הישראלית רפאל. הרכישה, ששוויה מוערך בכ-26 מיליון דולר, נועדה לשפר באופן דרמטי את היערכותה של קניה מול איומים אוויריים וקרקעיים ולחזק את מערך ההגנה הלאומי שלה (בעולם)
תאונת מטוס קטלנית התרחשה בשעות הבוקר באזור החוף של קניה, וכל 12 הנוסעים שהיו עליו נהרגו | בתמונות מהזירה נראים שרידי המטוס השרוף ופסולת שהתפזרה באזור ההתרסקות | עדים לתאונה סיפרו כי שמעו פיצוץ חזק, וכאשר הגיעו לזירת התאונה מצאו "שרידים אנושיים שלא ניתן היה לזהות אותם" (תעופה)
לפני מעט פחות משבועיים, פיצוץ אדיר הרעיד את הכפר הקטן בקניה שבאפריקה | לפי העדויות, טבעת המתכת המסתורית הייתה אדומה ובוערת, כך שבמשך שעתיים לא יכלו התושבים להתקרב אליה | זה ההסבר לתופעה (חדשות, מעניין)
טבח שקהולה: האירוע המחריד התרחש ביער במדינת קניה כאשר יותר מ-400 בני אדם נמצאו מתים לאחר שהיו חלק מכת נוצרית וצמו עד המוות | חברי הכת שכרו 'בריונים' שישגיחו על חבריהם על מנת שלא ישברו את הצום, מספר ילדים נמצאו בין ההרוגים | מנהיג הכת נמצא במעצר מאפריל האחרון ומואשם בפעילות טרור (בעולם)
היום ה 21.6, כ"ב בסיוון זהו 'יום נקודת ההיפוך' היום הארוך ביותר בשנה. לא הכוונה שהוא יותר מ 24 שעות, אלא ביום זה שעות האור הן הרבות ביותר והלילה הוא הקצר ביותר בשנה. למעשה, ביום זה נגמר האביב והקיץ מתחיל להכות במלא עוזו וחומו. ורמי לוי? מוכנים בכל הכח (קיץ)