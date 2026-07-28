חלקי מבנה שנתלשו, עשן לבן וחשש לחיי אדם בקניון במחוז קוממוטו שביפן לאחר רעידת האדמה |במקם דווח על עשרות פצועים שפונו לבתי החולים ולכודים רבים ממתינים לחילוץ | כל העדכונים על רעידת האדמה הקשה שפקדה את יפן הבוקר (חדשות)
ילדה בת שלוש השתמשה במדרגות נעות בקניון השדרה והרגל שלה נתפסה במנגנון האוטומטי | לוחמי האש פעלו באמצעות כלים ייעודיים לחילוץ עדין ומורכב, וכעבור זמן קצר הצליחו לחלץ את הילדה בשלום | זהו האירוע שני מהסוג הזה בחודש האחרון (בארץ)
לאחר פתיחת הקניון הראשון בבייג׳ינג בקיץ האחרון, סין חונכת כעת מרחב קמעונאי חדש בצ׳נגדו, המוקדש כולו לרובוטים הומנואידים - צעד נוסף באסטרטגיה הלאומית להפוך את "הבינה המגולמת" (Embodied AI) לתעשייה בהיקף טריליוני יואן | הממשלה משקיעה באוניברסיטאות, בתעשייה וביישומים צרכניים, במטרה למצב את סין כמובילה עולמית בתחום המשלב בינה מלאכותית עם גוף פיזי (טכנולוגיה)
פתיחת קניון ביג בגלילות והפעלתו כרגיל בשבתות וחגים הובילה לקולות מחאה גם מחוץ לציבור החרדי | כעת גדולי התורה והיראה מחריפים את המאבק וקוראים לציבור: "אין לשער את גודל חילולי השבת, יותר חמור כשהעובדים שם עושים זאת בניגוד לרצונם | המכתב המלא יפורסם בבוקר יום שישי (אקטואליה, בארץ)
ח"כ אלעזר שטרן, מי שתמך בעבר בהפעלת מרכולים, הודיע היום כי הוא מתנגד לפתיחת מתחם הקניות החדש במרכז הארץ, במהלך השבת | מי שהפתיע, וחיזק את דבריו של הח"כ היה ח"כ משה גפני שהגיב: "כף רגלו לא תדרוך בקניון, כל עוד הוא יהיה פתוח בשבת" (חרדים, פוליטי)
הפיגוע התרחש בשעות הצהריים | כוחות ההצלה והחירום ביצעו פעולות החייאה על אחד הפצועים - מאוחר יותר נקבע מותו בבית החולים | פצוע נוסף במצב קשה אך יציב | כוחות משטרה רבים נמצאים בזירה - שב"כ החל לחקור את האירוע | המחבל נוטרל בזירה - אמו נעצרה לחקירה כל הפרטים • כל הפרטים (בארץ)
ערבי ממזרח ירושלים תועד כשהוא לוקח את החולצה מעל הזמזם ויוצא מהחנות בקניון בלי לשלם | בלשי תחנת מוריה במחוז ירושלים ביצעו בימים האחרונים פעילות אכיפה יזומה, סמויה - נגד גנבי פריטי לבוש מקניונים, וגלויה - נגד בעלי חנויות שמוכרים סחורה מזויפת המוברחת משטחי יו״ש בניגוד לחוק (חדשות)
חברי ביד"צ 'מחזיקי הדת' יוצאים במכתב חריף נגד פתיחת קניון 'שמגר סנטר', המתוכנן להיפתח בשערי קרית בעלזא בירושלים | "חוב קדוש לעצור את התקדמות פתיחת מרכז קניות זה בשכונה חרדית ויש בזה משום הצלת נפשות" (חרדים)
הקולקציה החדשה - High Summer תושק גם בישראל לרגל פתיחת סניף הדגל הראשון של ריזרבד בתל אביב בקניון TLV • הקולקציה מתאפיינת בפריטי אופנה לצעירות ונשים שעוברים בקלות מבוקר עד ערב, וכולל גזרות המחולקות בעזרת סרטים, תיפורים, חתכים ופרטים קטנים (אופנה)