כיכר השבת

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מאמצי החילוץ החלו

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צפו בתיעוד

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פעם שניה בתוך חודש

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3

צעד נוסף בתוכנית הרובוטיקה 

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מהלך דרמטי | המכתב נחשף

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31

ומי גיבה אותו? ח"כ גפני

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12

השוטרים גילו

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5

המחבל חוסל - אמו נעצרה

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18

נתפסו סיגריות ושתיה מזויפים

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3

אין נפגעים ישראלים

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1

מאבק בירושלים

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11
ש

רק ב- 4 בירות אופנה בעולם

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כיכר השבת
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