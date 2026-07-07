הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: קנה בגדים, כלים או דירה - מתי מברך "הטוב והמטיב"? • צפו (יהדות)
הפתרון האולטימטיבי לנשות השופינג - נמצא בכלל הרחק מכאן | לאלו המעדיפות להסתובב בקניון ללא שקיות בידיים כדאי לקפוץ להודו - שם הקימו חברת סטארטאפ שתטפל ב"בעיה" | לא רוצים לעמוד בתור? גם לזה יש פתרון - וזה ממש לא יקר (בעולם)
ערב חג הפסח, עם ישראל פושט על רשתות השיווק וקונה מכל הבא ליד לביתו | רגע לפני, בואו לגלות היכן החרדים עושים את הקניות שלהם, איזו רשת היא המועדפת על הצרכן החרדי וגם, איזו שתיה אתם אוהבים ומאיפה אתם מעדיפים לקחת הלוואה | כל הנתונים - גם בחלוקה למגזרים (סופר דאטה)
לקראת חג הפסח, גורמים בכירים בענף המזון בישראל מזהירים מפני מחסור משמעותי הצפוי בשוק הבשר, העופות והדגים על רקע המלחמה | ההערכות בשוק מדברות על אפשרות לעלייה של עשרות אחוזים במחירי מוצרי פרימיום (בארץ)
ביומיים הראשונים של תחילת המלחמה, נרשמה ירידה של 45.2% בהוצאות באשראי לעומת הימים המקבילים לפני שבוע
ברשתות המזון נרשמה עלייה בהוצאות של כ-50%, ירידה של כ-88% נרשמה בהוצאות בענף ההלבשה וההנעלה | כל הפרטים (כלכלה בישראל)
יש רגע אחד בקנייה שבו הכול מתנקז לנקודה אחת: הקופה |לא המדף ולא העגלה, אלא המסך שנדלק והסכום שמתחיל לרוץ |שם נבחנת הקנייה באמת. זה הרגע שבו מחשבים בראש, בודקים אם הכול עבר, ומקווים שהמספר שייעצר יהיה כזה שאפשר לחיות איתו |הקופה היא לא רק סוף הקנייה, היא הרגע שבו מתברר אם הייתה שליטה, או רק תקווה
"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם מותר לקנות עגלה או בגדים ושאר דברים לתינוק לפני שנולד? ומה קורה כשהדגם עומד להיגמר בחנות? • צפו (יהדות)
זה מתחיל כבילוי תמים או כדרך "להרים את מצב הרוח", אך עבור מיליוני בני אדם בעולם, קנייה כפייתית היא הפרעה נפשית המלווה בחובות כבדים ובהרס עצמי | מהם הסימנים המקדימים שצריכים להדליק נורה אדומה, מדוע המוח שלנו דוחף אותנו לרכוש עוד מוצרים שאיננו צריכים, וכיצד ניתן לעצור את מעגל האשמה ולצאת לדרך חדשה? (פסיכולוגיה)
שר האוצר מתכנן להוציא לפועל בימים הקרובים, מהלך שיביא לחיסכון ניכר: כל מי שרוכש ברשת מוצרים, זכאי לפטור ממע"מ בתנאי שהרכישה אינה עולה על סכום של 75 דולרים, שר האוצר מתכנן להגדיל את הסכום באופן משמעותי (חדשות)
עולם הצרכנות משתנה במהירות - ופריסה לתשלומים הפכה לנורמה חדשה שמטשטשת את תחושת ההוצאה | מה קורה למוח שלנו כשהכאב של הפרידה מהכסף נעלם, למה זה עלול לגרום ללחץ נפשי ולחובות לא צפויים, ואיך נוכל להתנהל נכון מול הפיתויים החדשים של הכלכלה הדיגיטלית? (פסיכולוגיה)