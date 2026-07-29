הרשות השנייה הטילה קנס כספי משמעותי על ערוץ 14 בבעלות יצחק מירילשוילי, לאחר שהנהלת הערוץ סירבה בעקביות להעביר נתוני הכנסות לשנת 2025. במכתב חריף הודגש כי מדובר בהתעלמות בוטה מהנחיות ודרישות הרשות השנייה (עיתונות)
הנוכל שהתחזה לבעל מלון המארח מפונים וגזל במרמה מעל 2.7 מיליון ש"ח נשלח לעשור מאחורי סורג ובריח | השופטת דורית סבן נוי תקפה בחריפות: "ניצל ציניות בזמן מלחמה כדי להפיק רווח אישי על גבם של הקורבנות" (פשע ופלילים)
ביהמ"ש גזר את עונשו של משה כחלון: מאסר על תנאי והרחקה לחצי שנה מחברות ציבוריות
משנה: השופטת דנה אמיר אימצה את הסדר הטיעון וגזרה על שר האוצר לשעבר גם קנס בסך 180 אלף שקלים. כחלון הורשע מוקדם יותר היום, על פי הודאתו, בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך בעת שכיהן כיו"ר חברת "יונט קרדיט" (משפט)
בזמן שדונלד טראמפ צעד על השטיח האדום בבייג'ינג, המערכת הסינית כבר סימנה את ה"יריבים" הבאים שלה – דווקא מתוך המשלחת שליוותה אותו | עיתונאים מהמשלחת חשבו שהם רק חונים לרגע בצד הדרך, אבל בסין של היום, לכל רגע יש מחיר דיגיטלי מיידי ובלתי נמנע (חדשות בעולם)
רשות התחרות הודיעה כי היא שוקלת את הטלת העיצום המקסימלי על אל על, בגובה של 121 מיליון שקלים, בגין גביית מחירים מופרזים לדבריהם על כרטיסי טיסה במהלך המלחמה | ברשות מציינים כי אל על פעלה לאורך חודשים רבים במהלך המלחמה כמונופול, לאור ביטול טיסות של חברות התעופה הזרות | בחברה הגיבו: "אין תקדים לקביעה שעליית מחירים משקפת תמחור מופרז" (תעופה)
בפעילות משרד התחבורה שכללה הליך פלילי והגשת כתבי אישום, ניתן השבוע פסק דין חמור, הכולל קנס של 40 אלף שקלים ופיצוי אישי לנוסעת בסך כולל של 22 אלף שקלים, לצד קנסות ועונשים נוספים נגד חברת דן, בקר ונהג בחברה, בגין אירוע של הדרת נשים והפליה בתחבורה הציבורית בקו 292 בין ב"ב לפ"ת (חדשות, בארץ)
הגר"י אייכנשטיין הדהים את תלמידי ישיבת מאור התלמוד: כך תתייחסו לחרדי שהתגייס | ראש הישיבה השתתף בקבלת פנים לאסיר עולם התורה והאשים את צה"ל: צנזרו מכתבים | גפני שובר שתיקה ומנפק כותרות מדהימות - סיקור נרחב | השמועות על מלחמה מול איראן לא פוסחות על בני ברק: זייברט בוחר להרגיע | כנס "חשמונאים" בבני ברק פוצץ - מספר לוחמים נפצעו | שילמתם ולא תיקפתם? מהיום הקנס יהיה בהתאם | רגע לפני הסערה: קרס הגשר המיתולוגי של הרב שך (מעייריב)
משילינג בודד באנגליה הוויקטוריאנית ועד לקנסות של מיליוני דולרים בפינלנד' לצד גריסה פומבית של מכוניות פאר באוסטרליה ומה יהיה בעידן הרכב האוטונומי? | כך הפך המאבק במהירות הנהיגה בכבישים למלחמה על הצדק, השוויון והרכוש (מעניין)
רגולטור הרכב של קליפורניה העניק לחברת טסלה ארכה של 60 יום לתקן את פרסומיה השנויים במחלוקת בנוגע למערכות הנהיגה האוטונומיות - לאחר שבית משפט מנהלי קבע כי החברה הפרה את החוק כאשר הציגה את מערכות ה־Autopilot ו־Full Self-Driving כטכנולוגיות נהיגה עצמאיות לחלוטין | אם לא תעמוד בתנאים, רישיון המכירה שלה במדינה עלול להישלל זמנית (רכב)