כיכר השבת

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ברוכים הבאים

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"מחירים מופרזים ובלתי הוגנים"

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מאבק של משרד התחבורה

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פיקוח חסר תקדים

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הטענות על הנהיגה (הכמעט) האוטונומית

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כיכר השבת
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