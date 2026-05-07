משרד התקשורת הודיע כי חברות הסלולר לא יגבו תשלום נוסף על חריגה מהחבילה בגין שיחות לקווי למידה מרחוק. המהלך, שקודם על ידי ח"כ ישראל אייכלר, נועד להקל על משפחות ברוכות ילדים המשתמשות במערכות התוכן הלימודיות בשעת החירום (חרדים)
סופת שלגים שלא נראתה כמותה שנים רבות מכה בשעות אלו בארה"ב ומשתקת את החוף המזרחי | בעוד עיריית ניו יורק מכריזה על סגר כללי ואיומי מעצר לנהגים, בקהילות היהודיות נאלצו להקדים חופות ולהעביר שמחות לבתים פרטיים תחת המצור הלבן | כל הפרטים על גובה הקנסות והמעצרים שיוטלו על מי שלא יישמע להנחיות והתיעודים הראשוניים מניו יורק הלבנה (בעולם)
פסק דין עקרוני של השופט קובי ורדי קובע: לרשויות המקומיות אין סמכות חוקית לעקוב אחר אזרחים במרחב הציבורי ללא חקיקה מפורשת של הכנסת • האם דוחות העבר ששולמו במיליוני שקלים עומדים בפני ביטול? ומה יקרה אם אזרח יתבע עירייה על גבייה לא חוקית (משפט)
לצערם של רבים מאזרחי ישראל רשות הגביה רשמה שיא של כל הזמנים • בזמן שהמדינה התמודדה עם אתגרי הביטחון, רשות האכיפה והגבייה רשמה את שנתה הרווחית ביותר מאז ומעולם. עם זינוק של 29% בגבייה ותוספת של 800 מיליון שקלים לעומת אשתקד (בארץ, חוק ומשפט)
שרת התחבורה מירי רגב הודיעה כי המשטרה תיישם אכיפה חמורה במיוחד כנגד נהגים שמתעסקים בטלפון במהלך הנהיגה | בדוח הראשון יינתן קנס של 10,000 ש"ח ללא צורך בבית משפט, ובעבירה חוזרת תיתכן אפילו החרמת הרכב (בארץ)
בניסיון להדוף את הכאוס בכבישים, וייטנאם פתחה בתוכנית המציעה לאזרחים תגמול כספי תמורת דיווח
על עבירות תנועה |
התוכנית כוללת שימוש
במצלמות אבטחה ופלטפורמה דיגיטלית לדיווח
אנונימי על עברייני תנועה (חדשות,
בעולם)
חשיפה: כינוס חירום בהכלי מלכות - כ-1,000 בחורי ישיבה בראשותם של הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש | תקיעת שופר בוועדת הכנסת | גל השמועות על מצבו של האדמו"ר מויז'ניץ וההודעה של המשב"ק | סוף לקנסות בתחבורה הציבורית? הבשורה של פינדרוס לנוסעים החרדים | סדרת הסיומים בצומות בקריית יערים (מעייריב)
עד היום אי תשלום קנס במועד הביא לתוספת של ריבית פיגורים של 50% מגובה הקנס המקורי. מה שהקפיץ במהירות את גובה הקנס | הצעת החוק של ח"כ משריקי שעברה בקריאה טרומית, תפחית משמעותית את גובה הריבית (חדשות, כלכלה)