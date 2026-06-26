"ככל אשר יורוך" מול כוכבי טיקטוק: האם הפוליטיקה החרדית תקועה בעבר או מנצחת את השיטה? | אלול אחר: הריאיון שישנה לכם את התפיסה על יום הדין | מבחן הקובייה והשקית המעוכה: איך תזהו מי עובד עליכם בשם הקבלה? |
היום בתוכנית: ראיון נוקב עם עורך אתר 'המדד' שמואל רוזנר על המדיניות האמריקאית והאם באמת טקראמפ 'התהפך' עלינו? | הצלילה העמוקה לתוך עולם הנסתר, האוטוסוגסטיה וכוחות הטומאה בימינו | חשיפת סוד הקסם ואחיזת העיניים של היכולת לרחף באוויר | צפו בתוכנית המלאה והמרתקת (דבר ראשון)
התורה של האדם העובד: למה להתפנק על עוגת גבינה איכותית יקרב אתכם למתן תורה | הטסלות, השוחד והזעם: אלחנן טוויג צולל לבוץ המשפטי של אלון מאסק |כדורגל או תחרות שירה של כיעור: איפה עובר הגבול של הבחור החרדי? |מופת או אחיזת עיניים? המנטליסט שחקר למה אנחנו כל כך רוצים להאמין לניסים (דבר השבוע)
חוקרים, פיזיולוגים ודיאטנים קליניים בדקו אלפי אנשים ומצאו את הדרך הטובה ביותר לרדת במשקל - הם הגיעו לתוכנית בשביל לגלות לנו את המסקנה | שימי אילוזיני חושף - איך הוא עושה את זה | יוסי עבדו עם טיפים מעשיים להתמודדות עם פחד | צפו בתוכנית המלאה לשבוע טוב (דבר השבוע)
סיפורו של הרופא הצרפתי שסחף אלפים למעמדי הישועות שלו | המים הממוגנטים והכוח המסתורי בתוך עמודי הנחושת | כוחו של המוח האנושי, אוטוסוגסטיה ואמונה עצמית | 7 הסברים לכך שהפלא קורה למרות שהמוצר חסר משמעות ואיך אפשר לגלות את זה | תחילתה של היפנוזה אנושית וגילוי המדע (פסיכולוגיה)
זו אחת העוגות הקלות ביותר להכנה, והתוצאה מרשימה במיוחד: מתכון לעוגת 3 שכבות מבלילה אחת פשוטה ודלילה שמזכירה תערובת לקרפ. איך זה קורה? קסם של עוגה, כבר אמרנו? עכשיו נסו לעצור אחרי ריבוע אחד. טוב, לזה דרוש קסם נפרד (מתכונים, אוכל)