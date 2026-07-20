לקראת היום המר והנמהר תשעה באב: הצום החמור שיימשך למעלה מעשרים וארבע שעות דורש הכנה מוקדמת • 'כיכר השבת' מגיש מדריך מעשי ומקיף להכנת הגוך למניעת כאבי ראש ולהתמודדות נכונה עם החום, מאיחוד כוחות נגד הקפאין ועד הזהירות ממלח (תשעה באב)
מי מנסה להפחיד אתכם מפני פלפלים שקיקי תה ונייר טואלט והאם שמן קנולה באמת מזיק לבריאות? | הדיאטן ברוך רוזנשטרק עושה סדר מדעי בבלבול הגדול באולפן עם משה מנס | האמת על כולסטרול בביצים, הטירוף הכלכלי שמאחורי מוצרי החלבון המועשרים, ולמה "ניקוי רעלים" זו אשליה פסיכולוגית מסוכנת | המדריך השפוי לאורח חיים בריא לאורך זמן (תהיה בריא)
המומחה עושה לנו סדר: מולטי ויטמינים, קריאטין, קרניטין, גלוטמין, קפאין ושורפי שומן | איך יתכן שמה שכולם חושבים כבריא עלול דווקא לפגוע בביצועים | הפירמידה היחידה שהוכחה כיעילה | האם מי שמתאמן צריך אבקת חלבון? (תהיה בריא)
קפה בבוקר הוא כמעט סמל עולמי של שגרה, אבל בהריון השאלה הופכת למורכבת: כמה בטוח לשתות קפה? מחקרים מצביעים על קשר אפשרי בין צריכת קפאין גבוהה לבין סיכונים כגון הפלות, משקל לידה נמוך ותינוקות קטנים לגיל ההריון. מצד שני, קיימות נשים ששותות כמויות גדולות של קפה ויולדות תינוקות בריאים, במשקל טוב ולידה טבעית. איך זה מסתדר עם ההמלצות הרפואיות והמחקריות? (מאמע, היריון ולידה)
רוצים לעלות או לרדת במשקל? לחזק את המערכת החיסונית? לטפל בחוסרים ובעיות? מה באמת יעיל לכך ומהם המוצרים המסוכנים וגם, הגלולה שתשפר ביצועים בחדר כושר ומה שלא מספרים לכן על זריקות ההרזיה הפופולריות? | מסע בעולם של תוספי תזונה (בריאות)