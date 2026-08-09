קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, עוצרים להתרעננות באמצע הדרך: האם יש איסור בישולי גויים בקפה שהכין גוי? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
טרנד חדש ששוטף את הטיקטוק והאינסטגרם מציג שילוב נועז ומרהיב בין אספרסו חם למתיקות של דובדבנים וקולה וניל | זהו לא רק משקה, אלא מופע ויזואלי של טעמים וטקסטורות שמעניק פרשנות חדשה לחלוטין לחוויית הקפה המוכרת (חדשות בעולם)
בעוד העולם מייחס את המצאת שקיק התה לסוחר אמריקאי בתחילת המאה ה-20, גילויים מחודשים ביפן חושפים שהסמוראים שתו "קפה רפואי" בשיטה דומה להפליא כבר לפני 200 שנה | מדובר במסורת מרתקת מהעיר הירוסאקי, המשלבת היסטוריה צבאית עם הרגלי צריכה ששינו את העולם (חדשות בעולם)
מחקר של אוניברסיטת סינגפור מגלה כי קפאין מסוגל להחזיר למוח את יכולת הזיכרון החברתי שנפגמת בעקבות לילה ללא שינה - וזאת באמצעות השפעה ממוקדת על אזור ספציפי בהיפוקמפוס, ללא גירוי יתר של המוח כולו (בריאות)
בעוד העולם מחפש את "המרשם לחיים ארוכים" בתוספי תזונה ודיאטות, לואיס קרלוס דוס סנטוס מברזיל חוגג 118 שנים עם סיגריה ביד ושלוש כוסות קפה ביום | האיש שנולד עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, מציג בריאות יוצאת דופן ואורח חיים פשוט שהפך אותו לאגדה חיה (חדשות בעולם)
בעקבות התורה המזכירה את הדבש, נעסוק השבוע בשאלה מה מברכים על שוקולד. כפי שנראה, כדי לענות על שאלה זו ראשית יש לפתוח במחלוקת הראשונים מה מברכים על סוכר, ואת הטעמים השונים לדעת הרמב"ם. כמו כן לסיום נראה, האם יש לברך על קפה ושוקו בורא פרי העץ? (הלכה בפרשה)
בית משפט באירלנד אישר הסדר פשרה שלפיו חברת התעופה ריינאייר תפצה פעוט שנכווה באורח קשה במהלך טיסה, לאחר שכוס קפה רותחת נשפכה עליו בזמן שישן על ברכי אמו | הוריו של הילד, שהיה בן שנה וחצי בזמן התקרית, נאלצו להשתמש בבגדיהם ובבקבוקי מים כדי להקל על פצעיו בשל מחסור בציוד עזרה ראשונה במטוס (תעופה)
חוקרים מהמכון הבוטני בקונמינג, סין, זיהו שלוש תרכובות חדשות בגרגרי קפה קלויים - תרכובות שהאטו את פירוק הפחמימות ביתר יעילות מהתרופה אקרבוזה המשמשת לטיפול בסוכרת סוג 2 | השיטה שפיתחו החוקרים עשויה לשנות את הדרך שבה מגלים רכיבים טבעיים בעלי השפעה רפואית (בריאות)
שלושה מחקרים רחבי־היקף שפורסמו ב־2025 מרמזים כי שתייה מתונה של שלוש עד חמש כוסות קפה ביום עשויה להאט את תהליכי ההזדקנות, לשמר את אורך הטלומרים ולהפחית את הסיכון למחלות כרוניות | החוקרים מדגישים כי מדובר בקשר מתאמי בלבד, אך הממצאים עקביים ומצביעים על יתרונות ביולוגיים מובהקים (בריאות)
שאריות קפה מהפינג'אן או מהמכונה לא חייבות להיזרק לפח: הן יכולות לשמש כחומר יעיל מאוד שתשמחו שעשיתם בו שימוש | בין אם זה להזין את האדמה, לעודד פריחה, לשפר את מבנה המצע או להעניק לצמחי בית אוהבי חומציות תנאים אידיאליים - להכל תוכלו לסייע בעזרת השאריות שחשבתם לזרוק לפח (בית וסטייל)
ענקית הקפה משיקה מהלך אסטרטגי נרחב לייצוב עסקיה, הכולל סגירת סניפים לא רווחיים בצפון אמריקה, פיטורי 900 עובדים והוצאות חד-פעמיות גבוהות, על רקע ירידה מתמשכת במכירות וביצועים כספיים, מתוך שאיפה להחזיר ללקוחות את חווית ה"קפה-בבית" המסורתית.
סערה פרצה בימים האחרונים בקרב צוותי האוויר של חברת התעופה הבריטית "בריטיש איירווייז", לאחר שהחברה פרסמה רשימת הנחיות חדשות לעובדים - ואלו עוררו מהומה | ההנחיות החדשות כוללות הגבלות על סוגי המשקאות של צוות האוויר ואפילו אלו פרטי לבוש מותרים לשימוש (תעופה)
טיסת של חברת יונייטד איירליינס שהייתה אמורה להמריא משיקגו לפוארטו ריקו, עוכבה על הקרקע במשך כשלוש שעות לאחר שהקפטן שפך קפה בתא הטייס | המטוס כבר היה בשלב הנסיעה האיטית למסלול ההמראה – כאשר הטייס שפך בטעות את הקפה, ונאלץ להשיב את המטוס אל השער (תעופה)
קפה בבוקר הוא כמעט סמל עולמי של שגרה, אבל בהריון השאלה הופכת למורכבת: כמה בטוח לשתות קפה? מחקרים מצביעים על קשר אפשרי בין צריכת קפאין גבוהה לבין סיכונים כגון הפלות, משקל לידה נמוך ותינוקות קטנים לגיל ההריון. מצד שני, קיימות נשים ששותות כמויות גדולות של קפה ויולדות תינוקות בריאים, במשקל טוב ולידה טבעית. איך זה מסתדר עם ההמלצות הרפואיות והמחקריות? (מאמע, היריון ולידה)