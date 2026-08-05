אדם בן 44 שרד באורח נס לאחר שקפץ מראש גשר ברוקלין בניו יורק מגובה רב אל מימי איסט ריבר | האירוע הדרמטי התרחש ביום ראשון בשעות הצהריים, לעיניהם ההמומות של עוברי אורח רבים שתיעדו את המתרחש | צפו בתיעוד (בעולם)
אירוע מזעזע במיוחד התרחש בימים האחרונים בארגנטינה, כאשר מדריך טייס נםרד מתלמידתו במהלך טיסה - וקפץ אל מותו | הרשויות מעריכות כי מדובר באירוע על רקע נפשי ושללו בינתיים חשד לפלילים, גופתו של המורה נמצאה בשדה סמוך (חדשות)
ספורט האקסטרים בברזיל הופך למלכודת מוות: תיעוד מחריד חושף את הרגע שבו קפיצת חבל השתבשה והותירה פצוע קשה תלוי בין שמיים לארץ | האירוע מגיע ימים ספורים לאחר טרגדיה קטלנית נוספת שזעזעה את המדינה (חדשות בעולם)