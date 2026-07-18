בית משפט השלום שלח לכלא את מאמן הכדורגל חיים סירוטקין שדרס חמישה מפגינים בתל אביב באפריל 2024, ופסל את רישיונו לארבע שנים. בגזר הדין הנוקב נחשפו הצהרות הנפגעים על החרדות, הסיוטים והפגיעה בחופש הביטוי הציבורי (משפט)
הפלג הירושלמי שיגר היום הודעה זועמת במיוחד לאחר החלטת בית המשפט לשחרר את הנהג שדרס את יוסף אייזנטל ז"ל, למעצר בית | "דין אחד לקפלן - ודין אחר לחרדים", כתבו אנשי הפלג והבהירו: דם החרדים הותר | ההודעה המלאה ששיגרו אנשי הפלג לאחר ההחלטה המקוממת של השופטת בר אשר (חדשות, חרדים)
שמחת התורה משמשת בדמע: מעמד 'לחיים' נרגש בישיבת 'נתיב הדעת' מאת הגרי"ב שרייבר אשר עליו נאמר כי זהו חיבור שונה מכל ספריו הקודמים – מוסר שיעוריו אף כשהוא מגיע היישר מבית החולים ועדיין מחובר לעירוי • ציבור בית ישראל מתבקש להמשיך ולהעתיר בתפילה לרפואת רבי ישראל בונם בן חיה רויזא (חרדים, עולם הישיבות)
רעיית רה"מ שרה נתניהו העבירה ביקורת על התנהלותו של הרמטכ"ל אייל זמיר, ובשיחה סגורה אף התחרטה על מינויו |כשהיא טוענת: זמיר "מתעדף את החזרת החטופים על פני הכרעת חמאס, אלו המסרים של קפלן" | נזכיר כי לפני מינוי זמיר לתפקיד, דחפה הגברת נתניהו למנות את האלוף דוד זיני - לתפקיד הרמטכ"ל (פוליטי)
המשטרה נמצאת בשנים האחרונות במצוקת כוח אדם, במהלך השלוש שנים האחרונות עשרות שוטרים עזבו את מחוז תל אביב | הרקע להתפטרות השוטרים: הפגנות רבות של מחאת- קפלן ואחרות, ובנוסף עבודה רבה בסופי שבוע (משטרה, בארץ)
בחסדי השי"ת שוחרר אתמול האדמו"ר מקרעטשניף מבית החולים קפלן ברחובות, לאחר שאושפז שם בתחילת השבוע | האדמו"ר הגיע ישירות לחוף הים באשדוד לקיום מנהג תשליך ברוב עם | האדמו"ר צפוי להשתתף בתפילות בהיכל בית מדרשו ביום כיפור (חסידים)
אחרי עזיבת גנץ ואיזנקוט את הקואליציה, וברקע חוק הגיוס, ארגוני המחאה הודיעו על החרפת הצעדים נגד הממשלה ומתכוונים להפיק הפגנות מול הכנסת | "שוב ושוב הממשלה נכשלה בהגנה על ביטחון ישראל", הם מאשימים | שיבושי תנועה רבים צפויים להיות בבירה לאורך היום | כל הפרטים על מה שמתוכנן (חדשות)