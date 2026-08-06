שיא חדש בנתב"ג: יותר מ־2.35 מיליון נוסעים ביולי | יוון בראש, לרנקה היעד המבוקש ביותר | במהלך חודש יולי 2026 עברו בנתב"ג 2,355,591 נוסעים בטיסות בין-לאומיות ופנים-ארציות -עלייה של 36% לעומת יולי אשתקד | כל המספרים (תעופה)
חנמאל דורפמן, ראש המטה של השר בן גביר, תכנן להשתתף בסדנת שיקום לשוטרים בקפריסין, אך במהלך ההיערכות לנסיעה עודכנו גורמי הביטחון כי צרפת נקטה נגדו צעד מנהלי שעלול להשפיע על כניסתו למדינות אירופה | בעקבות זאת בוטלה הטיסה (חדשות)
השגחה פרטית מצמררת בקצה קפריסין: בחור אוקראיני בן 23 הגיע לבית חב"ד בעיירה המבודדת לאצ'י מתוך סקרנות והצהיר כי אינו יהודי, למעט אימו. השליח, הרב מענדי ליפסקר, קלט מיד את "הנקודה היהודית", והעניק לצעיר חגיגת בר מצווה מאוחרת ומרגשת עם הנחת תפילין ראשונה בחייו (יהדות)
אירוע חריג בנתיב הטיסה מוורשה לנתב"ג: טייס חברת "אלקטרה" לחץ בטעות על כפתור שהפעיל התרעת חטיפה, מה שהוביל להזנקה מיידית של מטוסי קרב והסטת המטוס לקפריסין. לאחר שהטייס הבהיר כי מדובר בטעות אנוש, הוחלט להפנותו לסופיה (תעופה)
שישה מטוסי קרב טורקיים נפרסו בבסיס ארכאן שבצפון קפריסין, על רקע איומי הסלמה מצד איראן | בעוד יוון וצרפת שולחות פריגטות ונושאות מטוסים להגן על האי, אנקרה מבהירה: "אנחנו כאן כדי להבטיח את הביטחון" | האם האי הקטן בדרך להפוך לשדה קרב? (תקיפה והגנה)
טבילת אש עולמית לנשק הישראלי: מערכות ה"ברק" וה"ספיידר" רשמו הצלחה של מעל 90% ביירוט מתקפת הענק האיראנית על איחוד האמירויות, אזרבייג'אן וקפריסין. הטכנולוגיה של רפאל והתעשייה האווירית הוכיחה שהיא המגן המרכזי בשימוש בעלות הברית (תקיפה והגנה)
האם אובדן המנהיג העליון באמת ישבור את טהרן? למה האיראנים מתאמצים לגרור את אירופה למלחמה על ידי תקיפות בקפריסין? ומהי הדרך היחידה, ללא פשרות, להפיל את שלטון האייתוללות? מומחה המודיעין אליהו יוסיאן בראיון מיוחד לאלי גוטהלף בכיכר FM, עושה סדר ביום השלישי למלחמה שמשנה את פני המזרח התיכון. (כיכר FM)
לראשונה בהיסטוריה המודרנית, איראן שיגרה היום שני טילים בליסטיים לעבר מדינה אירופאית שאינה חברה בנאט"ו | לפי הדיווחים, הטילים שוגרו לעבר בסיס בריטי באי, למרות שבריטניה לא השתתפה באופן פעיל בתקיפות |כל הפרטים (חדשות)
בצעד אסטרטגי, נחתו שישה מטוסי F-35B בבסיס אקרוטירי – "רוחות הרפאים" של חיל האוויר המלכותי כבר כאן. לא מדובר בסיור לוגיסטי, אלא בהצבת זרוע אסטרטגית קטלנית שמסוגלת לראות הכל, לחדור לכל מקום ולשתק מטרות אויב עוד לפני שהן מופיעות על המכ"ם. (צבא וביטחון)
הסערה שפקדה את ישראל לא פסחה על נמל התעופה: מטוס מאתונה לא הצליח לנחות בישראל והופנה ללרנקה • לאחר שעות של המתנה ורגיעה ברוחות, שבו הנוסעים לישראל • עומסים כבדים ועיכובים בטיסות 'אל על' מניו יורק, פריז ודובאי • מטוסים רבים נאלצו לבצע סבבי המתנה ממושכים באוויר עד לקבלת אישור נחיתה (בארץ)
לאחר פסגת ראשי המדינות באיזור השבוע בירושלים, בטורקיה הגיבו היום באמצעות כלי תקשורת שבשליטת הרודן ארדואן שם נכתב כי כלל גופי הביטחון במדינה רואים מהיום את ישראל כאיום מספר אחת שיש לטורקיה | בכיר ישראלי המכיר היטב את טורקיה מסביר, כי באנקרה נערכים למלחמה מול ישראל (חדשות, בעולם)
רה"מ בנימין נתניהו, ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס ונשיא קפריסין ניקוס כריסטודולידיס, קיימו היום פגישה משותפת במסגרת הפסגה המדינית בירושלים | הפסגה היא אצבע בעין לרודן הטורקי ונתניהו התייחס בפתח הפסגה לאיומים של איראן: "כל פעולה מצידם תיענה בתגובה חריפה מאוד" (חדשות בארץ)
ברקע הניסיון של טורקיה להתבסס באזור, בפרט בסוריה ובים התיכון, מפקד חיל האוויר אלוף תומר בר נפגש בימים האחרונים עם בכירים בחילות האוויר של קפריסין ויוון לפגישה אסטרטגית שנועדה לחזק את שיתופי הפעולה איתם | הדיונים עסקו בחיזוק הקשרים הביטחוניים, בפעילות במרחב האווירי, ובחיזוק הקואליציה האזורית של ישראל עם חילות אוויר זרים (ביטחון)