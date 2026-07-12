הביטוח הלאומי מעדכן כי קצבאות ארוכות המועד של חודש מרץ, בהן קצבאות הנכות, הוקדמו וישולמו כבר מחר - יום חמישי הקרוב | בנוסף, גם תשלום הגמלאות לנפגעי פעולות איבה יוקדם וישולם מחר | התשלום הוקדם בשל השבת וחג הפסח ועודכן בלוח התשלומים באתר הביטוח הלאומי (בארץ)
החל מעוד שבוע, ב-28 בינואר, ישולמו קצבאות הנכות המעודכנות לשנת 2026 | הקצבאות עולות מדי שנה בחודש ינואר בזכות מנגנון ההצמדה לשכר הממוצע במשק | שיעור העלייה השנה, לפי תחשיבים של המוסד לביטוח לאומי, עומד על 3.4% (בארץ)
ביום שלישי הקרוב יעביר הביטוח הלאומי את קצבאות הנכות מוקדם מהרגיל וזאת בשל החגא הנוצרי | הקצבאות יופקדו בחשבונות הזכאים ב-23.12 במקום ב-28 לחודש, שהוא המועד הרגיל | במקביל, בעקבות ההצמדה לשכר הממוצע, קצבאות הנכות הכללית, השירותים המיוחדים והילדים הנכים צפויות לעלות בחודש הבא בשיעור מוערך של 4.2% (בארץ)
זוג הורים תושבי פ"ת, נעצרו בחשד שזייפו מסמכים רפואיים לגבי ילדיהם, תוך הצגת מצג שווא, זאת לצורך קבלת קצבאות 'ילד נכה', ובנוסף זייפו מסמכים נוספים עבור עשרות משפחות | העצור - "רב מוכר במרכז ובמקביל סגן מנהל בית ספר לחינוך מיוחד" ואשתו גננת | מעצרם הוארך (חדשות)
הלמ"ס מפרסם: יותר ממחצית מהישראלים בגיל פרישה מתקיימים מפנסיה, אך רק רבע מהחברה הערבית נהנים מכך | 92% מהקשישים נשענים על קצבאות זקנה ונכות, וכרבע מממנים את חייהם מחסכונות אישיים – רובם מקרנות השתלמות וקופות גמל (כלכלה, בארץ)
גבר בן 70 מאיטליה נאשם שבמשך למעלה מחמישים שנה קיבל שלא כדין קצבאות וסובסידיות בסכום של יותר ממיליון יורו | לאחר מעקב אחריו התגלה כי האיש מבצע משימות מסוכנות כמו גינון, שימוש בכלי עבודה חשמליים ועוד | התביעה טוענת כי הצילומים סותרים את העיוורון שהוכר לו רשמית (בעולם)
שר החוץ סער ייצא היום לביקור מדיני בפריז. במהלך הביקור יפגש עם מקבילו, שר החוץ של צרפת ז'אן-נואל בארו | מוקדם יותר נפגש סער, עם שליחת האו״ם למזרח התיכון ואמר כי ״על הרשות הפלסטינית להפסיק את התשלומים למחבלים״ (בעולם)
אברומי וינגרטן נחנק בחנוכה, אתמול הוא נפטר | הביטוח הלאומי מעדכן את הקצבאות ל-2025 - סיקור נרחב | עם המאבטחים החדשים: הראשל"צ ביקר בקברי צדיקים בבני ברק | מעקב מעייריב: כינוס ענק לבני התורה האתיופים | אבל במונסי: אשת הרבי נפטרה אחרי עשרות שנות מחלה (מעייריב)
תושב שכונת גאולה בירושלים נעצר על ידי המשטרה בעת שהתייצב לחקירה אליה זומן, בחשד לזיוף מסמכים רפואיים מבתי חולים ורופאים תוך מצג שווא של לקות שמיעה אצל עשרות ילדים ממשפחות שונות, והוצאת מיליוני שקלים מהביטוח הלאומי | כל הפרטים (חדשות)