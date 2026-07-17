אחרי המחדל המודיעיני ב-7 באוקטובר, אמ"ן משלים רפורמה דרמטית בשטח. מהכפלת קציני המודיעין בגדודים, דרך הטמעת טכנולוגיות מתקדמות לסגירת מעגלי אש מהירים ועד לשינוי תפיסתי: כך צה"ל מתכונן להתמודד עם "ההפתעה הבאה" ולמנוע את האסון הבא (צבא וביטחון)
חמישה חשודים, בהם קציני משטרה בהווה ובעבר ואזרח נוסף, נעצרו בחשד שהעבירו מידע רגיש למשפחת פשע בתמורה לטובות הנאה | לפי החשד, ארגון פשע הצליח לחדור ליחידת להב 433 ולקבל מידע רגיש | אחד העצורים: סגן-ניצב שהיה מעורב בחקירת ראש הממשלה נתניהו ופוליטיקאים נוספים | כל הפרטים (בארץ)
אחרי שהאושם בהתערבות פוליטית, בן גביר עונה למכתבי המשנים ליועמש"ית: "ההתערבות שלכם היא התערבות פוליטית פסולה" | השר לביטחון לאומי הוסיף והאשים: "אין לכם גם כל מומחיות או בקיאות מינימלית בסוגיות אלו" (פוליטי)
מפקד החטיבה הצפונית באוגדת עזה, אל״מ חיים כהן, הודיע היום לרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, על החלטתו לפרוש מתפקידו בצה"ל | כהן כתב: "החטיבה תחת פיקודי לא עמדה במשימתה, נכשלתי! הגיע הזמן לסיים את משימת חיי" (צבא)
לאחר הפרסום אמש בו נחשף כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קיבל מידע ביטחוני מבכירים במערכת הביטחון, הערב נחשפים פרטים נוספים | על פי הפרסום, סמוטריץ' היה בקשר עם מספר קצינים, אך הרמטכ"ל הלוי, לא חקר את ההדלפות לשר (חדשות)
בצה"ל הודיעו רשמית, כי במהלך השבוע הקרוב יציגו במערכת הביטחון את התחקירים על אירועי השבעה באוקטובר | התחקירים יוגשו ללא מסקנות אישיות כנגד קצינים או גורמים מסוימים, ובאיחור של כחצי שנה מהמועד שנקבע (צבא)
הרב דוד לייבל שעמל להקים עם צה"ל חטיבה חרדית שתוביל לגיוס חרדים - בצעד שמעורר ביקורת ציבורית נרחבת לא רק בחוגי הקנאים - מקיים פגישות צפופות עם בכירים בצבא לדון בסוגיה | אמש, עשרות מפגינים שקיבלו מידע על הגעת קציני צה"ל לביתו, התאספו בסמוך לביתו והחלו לתקוף את הקצינים, עד שהמשטרה חילצה אותם מהמקום | צפו בתיעוד (חדשות, חרדים)
דובר צה"ל הודיע כי "ארבעה חיילים מהפלוגה החרדית הודחו בעקבות התנהגות משמעתית וערכית, שאינה עולה עם פקודות צה"ל" | הפרקליטות הצבאית פתחה עשרות תיקי חקירה בעקבות תלונות ודיווחים על התעללות ופגיעה בעצורים עזתים (צבא וביטחון)
כמחצית מלוחמי הפלוגה לא חזרו ליחידה מאז הדחת שני הקצינים, שטענו כי לא קיבלו סיוע באש בהיתקלות מול עשרות מחבלים בעזה | התחקיר חשף: הפשיטה הוכנה בצורה לקויה | צה"ל: "הלקחים הופקו, ממלאים מחדש את השורות בפלוגה" (חדשות צבא וביטחון)