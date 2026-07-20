בתשעת הימים קופסאות הטונה יוצאות מהארון, אבל אחרי עוד כריך, סלט או פסטה - מתחשק להכין מהן משהו שבאמת מרגיש כמו ארוחה. קציצות טונה הן בדיוק הפתרון: מהירות, משביעות, זולות ואפשר לשנות להן את הטעם לחלוטין בעזרת כמה תוספות פשוטות (אוכל)
כשעומק הטעמים של בצל מקורמל בתנור פוגש את החמיצות המלטפת של הלימון והפריכות של הזוקיני הצלוי, מתקבלת מנה שהיא חגיגה של טקסטורות וניחוחות | השף חיים ויטאל כהן צדק מדריך אותנו שלב אחר שלב עד לקציצות פרגית אווריריות ברוטב עשיר וקטיפתי - המנה שתהפוך לכוכבת החדשה של שולחן השבת שלכם (אוכל)
רכות, עסיסיות, בריאות – ומתאימות גם להקפאה.
הקציצות האלה מוכנות מהעוף הטחון שיש לך בפריזר, עם ירקות שמתחבאים בעדינות בעיסה – והופכות אותה לטעימה במיוחד.
הן לא מתפרקות, לא דורשות טיגון – וישר עולות על הצלחת (אוכל ומתכונים)
היש דבר יותר משביע ומהנה מקציצות עוף עסיסיות? כנראה שלא ובמקרה דנן, במקום לטגן אותן בבריכת שמן, אופים בתנור - מה שלא רק חוסך קלוריות, אלא גם יותר בריא וגם שומר אותן עדינות במיוחד, בקטע טוב, כמובן. כאן, שילבנו אותן עם פירה, אבל גם קינואה, אטריות או אורז לבן זה בסדר (מתכונים, אוכל)
יש משהו מהנה מאד בקציצה שלא כוללת בשר, לא משנה איזה מרקם יש לה או מה אתם בוחרים לשים בתוכה. קציצה נהדרת היא כדור עגול עסיסי שיכול לככב לצד פסטה או סלט רענן ולהשביע פיות רעבים במינימום מאמץ (מתכונים, אוכל)
השפית מורן פינטו עם מתכון לארוחה משפחתית מושלמת - ואתם תבחרו כמה מאמץ תשקיעו: האם תכינו רק את המרק או תוסיפו גם את הקציצות הנהדרות האלה. כך או כך, מצפה לכם מנה מחממת, משביעה ומנחמת עם נגיעות אסייתיות (מתכונים, אוכל)
אנחנו תמיד אופים קציצות בתנור במקום לטגן אותן. לא יודעים מה אתכם, אבל יש לנו אפס עניין לעמוד ליד הכיריים הלוהטות במשך חצי שעה. לא, תודה! בנוסף, אפייה מסייעת לקציצות לשמור על צורתן ומונעת מהן להתייבש (מתכונים, אוכל)
דניאלה שרביט היא מאפרת ומעצבת שיער בעלת ידי זהב, שגם חוטאת בבישול ואפיה מדי פעם וחשבון האוכל שלה באינסטגרם מונה למעלה מארבעה עשר אלף עוקבים, ולא בכדי. הפיד שלה אסתטי במיוחד ומעורר תאבון. הנה המתכון שלה לקציצות בשר מתובלות עם אפונה, שמכינים בקלות ובמהירות (מתכונים, אוכל)
השפית מורן פינטו עם מנת אירוח מרשימה שמבוססת על 50 אחוזים של טעם ו-50 אחוזים חשובים לא פחות של הגשה. כל אחד מהסועדים מקבל מנה שאומרת לו, הכנו את זה במיוחד בשבילך והנה הוא כבר מרגיש בבית (מתכונים, אוכל)
מורן פינטו עם מתכון שהדבר היחיד שמאתגר בו זה הסבלנות - וגם אותה לא צריך במנות חריגות: מערבבים את המרכיבים, נותנים לעיסה לנוח חצי שעה, יוצרים כדורים ומשגרים לתנור לחצי שעה. הקציצות טעימות במיוחד לצד נודלס ו/או סלט כרוב אסייתי (מתכונים, אוכל)