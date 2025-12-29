מעמד קידוש ה' בקצרין: בהשתתפות הראשון לציון הגר"ד יוסף נערך טקס ההכתרה של הרב אליהו מזוז לרב העיר. במעמד השתתפו רבנים ואישי ציבור שבירכו על המינוי ההיסטורי של מי ששימש עשרות שנים כיד ימינו של הרב הקודם (בארץ, חרדים)
קצת אחרי השעה 8:30 נשמעו אזעקות בכל אזור חיפה והקריות | דיווח ראשוני על נפילה באזור נמל חיפה | רסיס פגע ברכב בקרית ים | כעשרה שיגורים נורו לאזור | שעה קודם נשמעה אזעקה בעיר טבריה, רקטה אחת נורתה מכיוון לבנון ובנס נפלה במי הכינרת ללא נפגעים | ראשי מועצות בצפון זועמים בעקבות הדיווחים על היוזמה להפסקת אש מול חיזבאללה (חדשות,בארץ)
בתים רבים נהרסו היום במתקפה של חיזבאללה על היישוב קצרין בגולן שספג לראשונה אש כבדה של ירי רקטות וטילים מלבנון | הזעם של תושבי הגולן מגיע לשיאו, החוסן הלאומי והחברתי נפגע קשות והאזרחים מותחים ביקורת קשה וכואבת נגד הממשלה | בתוך כך, חיל האוויר תקף היום קיני טרור בדרום לבנון (חדשות)
השר לחוסן לאומי ופיתוח הנגב והגליל מ'עוצמה יהודית' סייר היום (רביעי) במטולה וקצרין - ושלח מסר ברור לראש הממשלה: "אורך הרוח של התושבים הולך ומתקצר בגלל ההכלה בתגובה לירי הטילים, המסר שקצרין זה לא תל אביב - הוא ליבת הבעיה" (פוליטי)
השר בן גביר הגיע היום לזירת הנפילה בקצרין, שם הוא אמר: ״דין קצרין כדין תל אביב - עם החזבאללה מכוונים את הכוונות ולא מדברים; אחת הסיבות שאני דורש להיכנס לקבינט המצומצם זה מה שקורה כאן״ | צפו (חדשות מלחמה)
ארגון הטרור חיזבאללה מוסיף לפגוע ביישובי הצפון ושיגר הבוקר עשרות רקטות וכטב"מים ליישובי רמת הגולן | דיווח על פגיעות ישירות במבנים בקצרין ועל פצוע בינוני מרסיסים במקום, בתים עלו באש | תושבים תיעדו רצף ירוטים מעל ראשם | צפו (אקטואליה, ארץ)
מתווה חדש לפיצוי עבור תושבי הצפון צפוי לקבל אישור בימים הקרובים בוועדת כספים | העסקים הממוקמים באזורי העימות יהיו זכאים לפיצוי מלא בגין נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו להם בעקבות המלחמה כולל אבדן הכנסות ורווח בחודשים האחרונים (חדשות, בארץ)
בין נופי הגולן הירוקים, הרחק מהמולת העיר, שוכנת ישיבה מיוחדת במינה • ישיבת טל חרמון אינה עוד מוסד חינוכי שגרתי אלא היא בית והזדמנות עבור מאות נערים חרדים שפחות מוצאים את מקומם במסגרות המסורתיות (חרדים)
יממה וחצי אחרי החיסול הדרמטי בלבנון של בכיר חיזבאללה וידידו של קאסם סולימאני, בחיזבאללה מאותתים כי מחיר התגובה לא הסתיים בירי לטבריה וצפת | בשעה האחרונה אזעקות בלתי פוסקות בצפת, הגליל העליון והמערבי וברחבי הגולן | נחילי כטב"מים ורקטות משוגרים מלבנון | פצוע אחד בקצרין (בארץ)