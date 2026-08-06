כמה שוקל הציוד שחיילים סוחבים על הגב | למה בני הנוער של היום קורסים תחת המשא, ומהם חוקי הברזל שישאירו אתכם בכושר שיא בכל גיל | מייסד "קל בקרב" עושה סדר בהיררכיית הסיירות, מפרק את "שוק הבשר" של המיונים, ומסביר מדוע חטיבת "חשמונאים" משנה את חוקי המשחק (תהיה בריא)
כמה שוקל הציוד שחיילים סוחבים על הגב | למה בני הנוער של היום קורסים תחת המשא, ומהם חוקי הברזל שישאירו אתכם בכושר שיא בכל גיל | מייסד "קל בקרב" עושה סדר בהיררכיית הסיירות, מפרק את "שוק הבשר" של המיונים, ומסביר מדוע חטיבת "חשמונאים" משנה את חוקי המשחק (תהיה בריא)
דו"ח חריג של מערך הסייבר הלאומי מתריע כי מודלי AI מתקדמים מסוגלים לאתר ולנצל פרצות אבטחה במהירות חסרת תקדים – ומורידים משמעותית את סף הכניסה לתוקפים. מה שמכניס לזירה גם כאלו ללא מומחיות טכנית עמוקה (טכנולוגיה)
לראשונה בהיסטוריה המודרנית, כוח אוקראיני השתלט על עמדת אויב ללא חיילים כלל - רק באמצעות מערכות בלתי מאוישות | במקביל, קייב מעמיקה את שיתוף הפעולה התעשייתי עם אירופה ומרחיבה ייצור רובוטים בקנה מידה חסר תקדים (טכנולוגיה)
אנחנו בעידן שבו האינטרנט הפך לארכיון אינסופי המתעד כל מעידה, חוב או טעות נעורים, פרשת מריו קוסטחה נגד גוגל חוללה רעידת אדמה משפטית ששינתה את האיזון שבין הזכות לפרטיות לבין חופש המידע | מה שהחל כמאבק אישי של אזרח ספרדי נגד מודעת חוב ישנה בעיתון, התפתח לכדי "הזכות להישכח" - דוקטרינה המאלצת את ענקיות הטכנולוגיה לשמש כשופטות של הזיכרון האנושי (מגזין כיכר)
מהפכה בשמי בריטניה: צבא הממלכה חושף את פרויקט NYX – "צבא רפאים" של רחפנים אוטונומיים המופעלים בבינה מלאכותית שיפעלו לצד מסוקי האפאצ'י. שבע ענקיות נשק, בהן לוקהיד מרטין ו-BAE, כבר נאבקות על חוזה המיליארדים לייצור נחיל הרחפנים הקטלני שישנה את פני שדה הקרב המודרני (בעולם)
פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, נכנס לחאן יונס, העיר השנייה בגודלה ברצועת עזה, ומביא את הקולות והתמונות מאחת מזירות הקרב המרכזיות של צה"ל ברצועת עזה | בשיח מרתק עם הלוחמים, הם מתארים את חיסולי המחבלים, הלחימה הנמשכת ויש גם דיון מעמיק על חוק הגיוס (מגזין כיכר)
רס״ר אברהם אזולאי בן 25 מיצהר, נפל בקרב קשה שהתרחש בדרום רצועת עזה | מתחקיר ראשוני עולה כי במהלך פעילות הכוחות, מחבלים אשר יצאו מתת קרקע ניסו לחטוף את אברהם ז"ל | צה"ל: "לאור הנסיבות הוחלט להעלותו לדרגת רס״ר" (צבא)
בישיבת דימונה מתאבלים הבוקר (שלישי) על נפילתו של בוגר הישיבה, לוחם צה"ל מעוז מורל הי"ד, שנפל בקרבות ברצועת עזה | ראש הישיבה הרב יעקב דודי ספד: "מעוז אהובנו היית לוחם וגיבור בחייך ובנפילתך, נשמת לבד עד הרגע האחרון" | אחיו: "מקווה ומתפלל מאוד שהוא גם האח האחרון שילך לעולמו בימי חיי" (ברוך דיין האמת)
הם היו רק כמה שוטרים מהמחוז הדרומי, שניהלו קרב הירואי מול עשרות מחבלים, סמוך לקיבוץ עלומים - בבוקר שמחת תורה, במהלך הטבח הנורא, ומנעו פגיעה נרחבת יותר | "זיהיתי מחבלים מולי", מספר אחד השוטרים, "נתתי אש" | צפו בתיעוד שנחשף עכשיו ובעדויות של הלוחמים שהשתתפו בקרב (משטרה)
כשהיה ילד קטן, ספג יהודה וינקור הצקות בבית הספר שבו למד בגלל הפאות שלו. אביו שידל אותו ללמוד אומנות לחימה והוא לקח את היוזמה צעד קדימה • בעוד כחודש הוא יילחם באירוע הקרבות הענק עם בחריין, שיערך בתל אביב (ספורט)