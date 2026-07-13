פרופ' יהודה אדלר ומשה מנס בשיחה פתוחה ומנפצת מיתוסים על הסיבות האמיתיות לקריסת הלב בגילאי 35 ומעלה | מדוע בדיקות סקר רגילות פשוט לא מספיקות, ואיזה טרנד פופולרי כדאי לכם להפסיק לעשות אם אתם בקבוצת סיכון. המדריך המלא ללב בריא | פסק הדין החד-משמעי לגבי אמבטיות הקרח (בריאות)
היום בתוכנית פרופסור לקרדיולוגיה עם מחקר ענק שאתם חייבים לשמוע | רץ ברשת עם סרטוני טמטום הזויים | מה אנחנו חושבים על חברת השיווק הרשתי פוראוור ועל המוצרים שלהם | מה הסיכוי למלחמה נוספת מול איראן וחיזבאללה | ככה כתבה של 'כיכר' גרמה למשטרה לטפל במקרה חמור (דבר ראשון)
בראיון זועם, פרופסור יהודה אדלר, מפנה אצבע מאשימה על מצבה של מערכת הבריאות • האם לדעתו אריה דרעי יהיה מוצלח כשר הבריאות? והאם הוא סולח למשה בר סימן טוב? • מי היה שר בריאות טוב? וכיצד יש להיערך בריאותית - לחורף? • צפו בריאיון (הכלכלית)
כולסטרול גבוה הוא אמנם מדד מבהיל למדי, אך למרבה המזל יש כמה דרכים יעילות לטפל בו. התרופות המוכרות מצליחות לסייע לרוב האנשים להתמודד עם הבעיה, אך מה אפשר לעשות במקרה שהן פשוט לא עומדות במשימה? (בריאות, שיווקי)
החידושים הטכנולוגיים מאפשרים טיפול מתקדם במחלות לב, ועדיין - חשוב מאד להכיר את הסימפטומים ולשמור על עצמך. מהם התסמינים? למה גברים בקבוצת סיכון גבוהה יותר? והאם לחץ נפשי קשור? מדריך חשוב (בריאות, שיווקי)