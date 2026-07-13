פרופ' יהודה אדלר ומשה מנס בשיחה פתוחה ומנפצת מיתוסים על הסיבות האמיתיות לקריסת הלב בגילאי 35 ומעלה | מדוע בדיקות סקר רגילות פשוט לא מספיקות, ואיזה טרנד פופולרי כדאי לכם להפסיק לעשות אם אתם בקבוצת סיכון. המדריך המלא ללב בריא | פסק הדין החד-משמעי לגבי אמבטיות הקרח (בריאות)
האם הייתם מעזים לטעום מאפה שהמרכיב הסודי שלו הגיע ממומיה קפואה? חוקרים הצליחו להעיר לחיים שמרים ששרדו אלפי שנים בתוך קרחון, והתוצאה היא תגלית מדעית מעוררת תיאבון שמשנה את כל מה שחשבנו על שימור (חדשות בעולם)
ירקות ופירות, תבלינים, תרופות, ויטמינים, קוסמטיקה, פיצוחים, קפה, אלכוהול, סיגריות ועוד... | מומחי הכשרות הרב אליהו פנחסי והרב שמואל בורנשטיין, בפרק השני של התוכנית "שואלין ודורשין" בהגשת יוסי עבדו מגישים את המדריך המלא לקניות לפסח: מוצר אחר מוצר - מה לבדוק, מה לא ועל מה אפשר לוותר ולא לקנות... | שואלין ודורשין - כשרות המוצרים לפסח • צפו במשדר (פסח)
הקרחון הגדול בעולם מתפרק במהירות, מאבד שליש מגודלו תוך חודשים ספורים, וממחיש את ההאצה המסוכנת של שינויי האקלים באנטארקטיקה | מדענים מתריעים: תופעה זו מסבה השפעה מיידית על האי דרום ג'ורג'יה ועל מערכות אקולוגיות עולמיות (בעולם)
מדענים חשפו תכונה חדשה בקרח: הוא מסוגל להפיק חשמל. והוא אף עושה זאת בשני מנגנונים שונים - ומספק הסבר חדש להיווצרות ברקים בעננים | הגילוי עשוי להוביל ליישומים מהפכניים באלקטרוניקה באזורים קרים ולהעמיק את הבנת תופעות טבע דרמטיות (בעולם)
יקוצק היא העיר הקרה ביותר בעולם, הטמפרטורות שם נעות בין 50- למינוס 70 מעלות צלזיוס בעונת החורף | תופתעו לשמוע שבמשך חודשי הקיץ הקצרים, הטמפרטורות החיוביות יכולות להיות חמות אפילו במושגים ישראליים | איך נראים החיים ביקוצק? כיצד התושבים יוצאים לרחוב בחורף? ואיך אפשר להחזיק רכב כשהדלק קופא תוך דקות ספורות? | החיים ביקוצק הקפואה (מגזין כיכר)
האדמו"ר מביאלה ערך בליל שישי האחרון (לך לך) טיש הילולא לזכר זקינו הרה"ק רבי נתן דוד משידלובצא זי"ע אבי שולשלת בית ביאלה | האדמו"ר סיים את הש"ס, וכן נשא דברים במשנתו של בעל ההילולא אשר היה ידוע כאחד מגדולי הדור בדורו (חסידים)
על מנת שכלי ייצא מרשות הגוי לרשות היהודי, ניתן לפרקו ולהרכיבו מחדש, שאז הדבר נחשב שהיהודי יצר את הכלי. אפשרות אחרת היא להטביל את הכלי במקווה המכיל ארבעים סאה מי גשמים | האם ניתן למלא מקווה עם קרח או שלג? (יהדות)
קרח על הכבישים הביא לתאונות דרכים קשות • 'פצצת הציקלון', אחת מסופות החורף הקשות בארה"ב בעשרות השנים האחרונות מכות את רוב המדינות • אתמול מיליונים נותקו מרשת החשמל, כשהיום מדווח על מאות אלפים ללא חשמל (עולם)