דו"ח חדש חושף נסיגה דרמטית של כמעט כל הקרחונים במדינה במהלך השנתיים האחרונות - תוצאה של חורף חמים ודל בשלגים וקיץ קיצוני במיוחד | החוקרים מזהירים: הקרחונים מאבדים את צורתם ואת יציבותם, וההשלכות על משק המים, האנרגיה והתיירות עלולות להיות מרחיקות לכת.
מחקר חדש שפורסם בכתב העת Frontiers in Environmental Science חושף כי בלא הפחתה דרמטית בפליטת גזי חממה כבר בעשור הנוכחי, יבשת אנטרקטיקה - ובעיקר חצי האי האנטרקטי - עלולה לעמוד בפני שינויים בלתי הפיכים שישפיעו על העולם כולו | החוקרים מזהירים: "מה שיתרחש ביבשת הקפואה לא יישאר שם בלבד" (בעולם)
המסע אל ההר הגבוה באפריקה: המניינים מול הקרחונים, הפורטרים שלא הבינו למה היהודים סוחבים עופות מבית חב"ד, והרגע הדרמטי שבו הגוף בגד – והאח הגדול נתן את הדחיפה האחרונה | "שם, מעל העננים, כיביתי את הסיגריה האחרונה" (דבר ראשון)
קרחון ענק שהתנתק מאנטארקטיקה לפני כ־40 שנה, ונחשב לאחד הקרחונים הגדולים ביותר שנעקבו אי־פעם על ידי מדענים, נמצא על סף התפרקות | בנאס״א ציינו כי הקרחון נראה כאילו ״נפתח בו סדק״, כאשר משקל מי ההפשרה שנאגרו על פניו יוצר לחץ בקצוות הקרחון, עד כדי אפשרות ל״התפוצצות״ מקומית של השוליים (בעולם)
דו"ח חדש חושף – יותר מ־640 מיליארד טונות של קרח נמסו בשנה אחת בלבד. קצב עליית פני הים הוכפל מאז שנות ה־90, והקהילה המדעית מזהירה: אם הפליטות לא יופחתו מיד, ערים שלמות עלולות להיעלם מהמפה. בוועידת האקלים בברזיל – התנגדות פוליטית לפתרונות מחייבים.
הקרחון הגדול בעולם מתפרק במהירות, מאבד שליש מגודלו תוך חודשים ספורים, וממחיש את ההאצה המסוכנת של שינויי האקלים באנטארקטיקה | מדענים מתריעים: תופעה זו מסבה השפעה מיידית על האי דרום ג'ורג'יה ועל מערכות אקולוגיות עולמיות (בעולם)
הוא סיפר על שמים מלאים צבע, ים של קרח, שמש שאינה שוקעת וגמדים בעלי מנהגים מוזרים | כולם חשבו שהוא בדאי ושקרן, לקח שנים עד שכולם למדו על אותם תופעות טבע ומקומות מיוחדים | הכירו את סיפורו המדהים של החוקר היווני שגילה את אירופה | צפו בפינת ההיסטוריה מתוך 'דבר ראשון' (מעניין)