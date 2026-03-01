מתלמידיו של אברהם אבינו: ברית הגורל היהודית של דוד שמוליק – עם הנשיא קנדי, מלכת אנגליה, ואימו ע"ה | איש הציבור ואמן המילה הכתובה יהודה סולובייצ'יק בטור נוגע ומרגש על הדוד שמוליק, שאמנם לא היה בשואה, אך נחשב ניצול שואה, שלמרות כל התלאות בחיים הוא תמיד היה שמח (הספדים)
הערב בתכנית: עו"ד אפרים דמארי המייצג את משפחות הנופלים - בראיון באלפן על הכאוס בבג"ץ | עוד בכותרות התכנית: צה"ל מתכונן לחגים, מידע חדש על הלחימה בעזה, הילד המחבל שמשוחרר מסיבה מקוממת, הגבר שרצח בגלל שלא נתנו לו להשתתף בהפרשת חלה - כך הפתיעו תושבי מנהטן את המפגינים הפרו-פלסטינים | וגם: התמודדות מקורית עם קרחת (דבר ראשון)