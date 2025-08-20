חמש עשרה שנה חלפו מאז היום הנורא ההוא, כאשר בבת אחת נגדעו פתיל חייהם של שלושה דורות. דור אבות, דור בנים ודור נכדים – נכחדו ברגע אחד על פסי הרכבת. זעקת הכאב עדיין מהדהדת בכל לב שידע להכיר את המשפחה המיוחדת | אולם, חלום חייו של הרב אריה ברנשטיין ז"ל - ראש המשפחה, ממשיך לחולל מהפך אדיר בעולם, מכון קטן שייסד נהפך למרכז עולמי המסייע לאלפי מתקשים בקריאה בארץ ובעולם (חרדים)
שיטת חמוטל היא הדבר הכי מדובר בעולם ההוראה של 2022. היא כבשה כבר מאות מורות ואלפי משפחות ברחבי הארץ, שהצטרפו לדרך הייחודית ללימוד מתוך ההיגיון הפנימי של הילד ולא של המבוגר המלמד אותו • כעת היא גיבשה את שיטתה לכדי קורס הוראה מעשיר ללימוד קריאה המלווה בסיפורי הרפתקאות ושיטות פשוטות ומבריקות לשינון ותרגול החומר • הביקוש לשיעורים בשיאו והתוצאות? מדהימות (קריאה)