ברשתות החברתיות הופץ בסוף השבוע תיעוד דרמטי בו נראה כן הנסע של מטוס דרימליינר שקורס מעצמו בזמן שהמטוס עמד בחנייה | על פי הדיווחים, כן הנסע הקדמי של מטוס בואינג 787-9 (D-ABPQ) של לופטהנזה קרס ברגע אחד בזמן שהמטוס עמד בגייט בנמל התעופה פרנקפורט (FRA) | לפי הדיווחים, האירוע התרחש בזמן שהמטוס היה בחניה, ולא פורסמה עד כה הודעה רשמית לגבי סיבת התקלה (תעופה)
עשרות בתים תלויים על פי תהום בעקבות מפולת אדמה
באיטליה | שבר באורך 4 קילומטרים מאיים לבלוע את מרכז העיירה נישמי לאחר שהקרקע צנחה ב-10 מטרים נוספים, זאת לאחר גשמים עזים שהציפו את האזור | גורמי המקצוע מעריכים כי מבנים רבים עוד יקרסו - אירוע שצפוי להתרחש כבר בימים הקרובים (חדשות)
נס בשכונת גאולה שבחיפה, בשיא המולת הצהריים, קרס מבנה בנייה קלה מגג בניין בן ארבע קומות בעקבות הרוחות העזות • הגג התרסק על המדרכה והשבית רכב חונה, אך בחסדי שמיים איש לא נפגע | הצלם שמואל שנקר מיהר לתעד את מקום הנס (חרדים)
אתרים רבים, כולל רשתות חברתיות מרכזיות, חוו נפילה לאחר תקלה בספקית ה-CDN קלאודפלייר • החברה מספקת טכנולוגיות ליבה להגנה מפני סייבר ולטיפול בעומסים • קלאודפלייר מדווחת: "השירותים חוזרים לפעול, אך ייתכנו שיבושים נוספים" (בעולם, טכנולוגיה)
כשליש מהעובדים באתר כריית נחושת במזרח קונגו נהרגו אמש (שבת) לאחר שהגשר המוביל למכרה קרס מול מאות כורים | הרשויות באזור לואלאבה מסרו כי האירוע התרחש בשבת באתר כרייה חצי-תעשייתי בקלאנדו, וכי מספר הנפגעים עלה במהירות עם התבררות ממדי האסון | תיעוד מרגעי האסון
בעוד שהמערכת הציבורית נותרת חסרת נשימה, הרופאים נשחקים, והמטופלים ממתינים חודשים ארוכים לכל בדיקה או אבחון – הממשלה ממשיכה לשתוק | דו"חות רשמיים חושפים עלייה חדה בזמני ההמתנה, מחסור של אלפי רופאים ואחיות ופערים גיאוגרפיים אדירים בין המרכז לפריפריה | מאחורי הנתונים מסתתרת תחושת נטישה ציבורית עמוקה - אזרחים שמאבדים אמון במערכת שאמורה להגן עליהם כשהשאלה נותרת פתוחה: האם ישראל תבחר להבריא - או להמשיך לחכות בתור? (בריאות)
מאות אוטובוסים ורבבות מתפללים נוהרים הערב לקבר רחל לרגל יום ההילולא – אך תיעודים מהשטח מראים עומסים כבדים, ניסיונות השתלטות וקריסה לוגיסטית מוחלטת |המשטרה: המתפללים שהגיעו החלו להפר את הסדר בניסיון להיכנס בכוח למתחם הקבר, שהיה עמוס ובתפוסה המרבית המותרת (חרדים)
שני מדדים שהוכיחו עצמם בעבר כמנבאים משברים פיננסיים מאותתים כעת על רמות בועה קיצוניות בשוק ההון האמריקאי | מדד באפט חוצה שיא כל הזמנים, מדד שילר נושק לרמות של בועת הדוט.קום, והולכים ומתרבים הקולות המתריעים מפני תיקון חריף בשנת 2026 (כלכלה)
צה"ל ומתפ״ש חושפים הקלטה, בה נשמע תושב עזתי מעיד בפני קצין על נסיונות של חמאס להכשיל את חלוקת הסיוע ההומניטרי לתושבים | תושב עזתי: "הם לא רוצים שאנשים יקבלו סיוע, הם רוצים להפיל את התוכנית כדי שהסיוע ילך אליהם" | האזינו (צבא)
שעות לאחר האסון הנורא הלילה (בין רביעי לחמישי) באזור החיץ ברצועת עזה, בו נהרגו שני חיילים ו-8 נוספים נפצעו, הערב דווח כי אחד הלוחמים ששהו באזור החיץ ברצועת עזה התלונן בפני מפקדיו וחבריו ש"האדמה שוקעת" | רק לאחר האסון, בצה"ל הורו לקפל את כל המנופים שפרוסים ברצועה, גם באזור נצרים וגם באזור רפיח עד הודעה חדשה (חדשות, צבא)