קול סיני - סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בין הזמנים בכותל המערבי: האם אפשר להקנות את הבגד ולהיפטר מחיוב הקריעה, והאם מותר להחליף את הבגד לבגד ישן? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, אחרי תשעה באב ולקראת בין הזמנים: האם חייבים לקרוע כשמגיעים לכותל המערבי? כל הפרטים הלכה למעשה • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
ימי בין הזמנים: מידי יום מתארח הרב יעקב סיני באולפן 'כיכר השבת', ומגיש את פינת ההלכה, עם הדרכות ושאלות מעשיות • שבעה דנחמתא: האם גם בזמנינו חייבים לקרוע כשרואים את מקום המקדש? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
לא טעם טעם חטא: יהושע אהרון טוביה שמחה הי"ד - נרצח - סיקור נרחב | פולמוס הלכתי מעניין בחסידות טאהש עם חזרת הגאב"ד מגלות בישראל | צה"ל מאיים: שיחות הטלפון להורי תלמידי הישיבות | "ועננו בורא עולם" - פסק ההלכה של "מחזיקי הדת" (מעייריב)
אחיו של הילד הקדוש יהושע אהרון טוביה שמחה הי"ד, נצפה קורע קריעה כדין במעמד הלוויית אחיו | במעמד ההלוויה, אמר האח לאחיו הגדול: "אח שלי היקר, היית אח הכי קרוב אליי, דיברנו כל כך הרבה, כואב לי מאוד בלב, תתפלל עליי, ועל כל המשפחה" | צפו בתיעוד המצמרר (חדשות, חרדים)
בג"ץ הכריע: זה הדד-ליין של בג"ץ לבחירות, וגם; רשימת המועמדים המלאה | הכותרת ב'מאקו' הסעירה את כל המדינה - האמת קצת שונה | ביקור גומלין בחלדודנא - בכירי האדמו"רים במפגש פסגה | המקובל החרדי בירך את השר הסרוג - והתבטא עליו באופן חריג | ה"קריעה" של ראש העיר מוצדקת? תלוי את מי שואלים | למרות המתיחות: המשפיע פקד את ציון האר"י צפת (מעייריב)
הגאון רבי מרדכי אויערבך רב קהילת 'אביר יעקב' סאדיגורה בתל אביב, בתפילה על יד שריד בית מקדשנו ה'כותל המערבי' בערב ראש חודש סיון, שם אף התפלל תפילת השל"ה | עקב שלא פקד את הכותל במשך ארבע חודשים קרע הרב את דש בגדו העליון כאות אבל על חורבן הבית (חרדים)
עד מתי??? זעקות שבר ובכי מטלטל נשמעו מפי אלפי המלווים שעה שבניה היתומים של הגב' שושנה גלושטיין ע"ה בירכו "דיין האמת" וקרעו את בגדיהם על אמם ושתי אחיותיהם ע"ה שנהרגו בתאונת האוטובוס המזעזעת ליד 'רב שפע' בירושלים • יצוין כי מאחר ונפטרו להם גם אמם וגם אחיותיהם עשו קריעה גם בצד ימין וגם בצד שמאל • צפו בתיעוד הקשה (דיין האמת)