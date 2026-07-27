האב ששני בניו נספו בנתניה במסר מחזק לחיים |זכרונות בעקבות פטירת הבבא הצדיק והנחישות בדרך האמת | משל החמורים עם מושר השכל למשקיעי הקריפטו | חשיפת האמת הקרה מאחורי האמפתיה של הבינה המלאכותית • כתבה מקיפה בעקבות הפרק של תוכנית 'דבר ראשון' בהגשת משה מנס
האיש שהבטיח "לעולם לא למכור" שבר את הכלים ושלח את השוק לסחרור: האם מייקל סיילור מתכנן את המהלך שישנה הכל, או שאנחנו בדרך להתרסקות חסרת תקדים? | הסיפור המלא על הדרמה שמאיימת לפוצץ את השוק - כל מה שאתם חייבים לדעת (חדשות בעולם)
לפי נתוני הבלוקצ'יין, בורסת "נוביטקס" האיראנית העבירה לפחות 2.3 מיליארד דולר דרך תשתיות דיגיטליות שהקימו מיליארדרים המקורבים לנשיא ארה"ב, המשמשות גם את הבנק המרכזי של טהראן ומשמרות המהפכה לעקיפת העיצומים המערביים | כך זה התבצע (בעולם)
תשכחו ממניות, זהב או קריפטו מתברר שהתשואה הגבוהה ביותר עשויה להסתתר דווקא בקופסאות פלסטיק צבעוניות | מחקרים חדשים חושפים את עולם השקעות הלגו, שבו ערכות נדירות מזנקות באלפי אחוזים ומשאירות את הבורסה הרחק מאחור (חדשות בעולם)
פרשת "הימור מדורו" מסעירה את מערכת הביטחון האמריקאית: רב-סמל גנון ואן דייק, שתכנן את לכידת ניקולס מדורו והימר על כך בבורסת קריפטו, שוחרר בערבות של רבע מיליון דולר | בעוד הפוליטיקאים חלוקים אם מדובר בפשע חמור או באכיפה בררנית, הפרטים שנחשפים על המבצע וההימורים הופכים את הפרשה למותחן ריגול ופיננסים חסר תקדים (חדשות בעולם)
כתב אישום הוגש נגד שבעה נאשמים בגין עבירות של לקיחת שוחד, גניבה בידי עובד הציבור, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט, עבירות מס ועבירות נוספות | במהלך החקירה נתפסו ארנקי קריפטו וכספים במזומן בשווי מצטבר של מעל 50 מיליון שקל (משטרה)
תחקיר חושף: איראן הקימה "בנק צללים" מתוחכם בקריפטו והעבירה מיליארד דולר מתחת לאף של המודיעין הבריטי • הכסף ששימש למימון חמאס וחיזבאללה עבר דרך זירות מסחר בלונדון • הזינוק בפעילות: 2,500% בשנתיים (בעולם)
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד אזרח ישראלי, לקאצ'או דמסאש, בן 31 מראשון לציון, בגין מגע עם סוכן חוץ | הוא מואשם כי צילם את ביתו של נפתלי בנט, בהכוונה של גורמי מודיעין איראניים, והעביר את הצילומים לסוכן זר תמורת תשלום במטבע קריפטו (חדשות)
העולם כולו השתומם אל מול התיעודים שיצאו בסוף השבוע שעבר מטיסה שנחתה במפתיע בדרום אפריקה ועל סיפונה עזתים ללא כל תעודות ומסמכים, אחרי שאלה הועברו מרפיח לשדה התעופה רמון ומשם הוטסו | מי עומד מאחורי החברה הפלסטינית בבעלות ישראלית-אסטונית שהטיסה עזתים ליעד עלום - שנחתו בסוף בדרום אפריקה? השמות, הרמזים והעקבות סביב התעלומה (מגזין)
בעיצומן של מתיחות גלובלית סביב השקעות ענק בתחום הבינה המלאכותית, חוזר מנכ"ל טסלה לשיח על ביטקוין ומציג אותו כחלופה חסינה אמיתית כנגד מטבעות קלאסים שממשלות מדפיסות כרצונן | ההתבטאות מעוררת הדים בשוק הקריפטו לאחר שנים של שתיקה, וצובעת מחדש את עמדתו של מאסק ביחס להשקעות אנרגטיות במטבע הדיגיטלי (כלכלה)
פסיכולוג חילוני באולפן עם מונולוג כואב על הקרע שצריך לעצור | המליונרית שאיבדה את כל הכסף בגלל עצה אחת מטופשת | קריפטו, כן או לא והיכן | סיפורו המרגש של בעל הקורא ממודיעין עילית | תיעודי שופר מתוך עזה עם ד"ת מהדיין הלוחם (דבר ראון)
וואטסאפ משיקה סדרת כלים חדשים להגנה על משתמשים מניסיונות הונאה, לצד מאבק נחוש בהפצת מסרים ממקור עברייני | במהלך המחצית הראשונה של 2025 חסמה החברה למעלה מ-6.8 מיליון חשבונות שנקשרו לפעילויות תרמית נרחבות מדרום-מזרח אסיה ונלחמת יחד עם שותפות טכנולוגיות מובילות בגל ההונאות המכונה "משימות פייק" בתחום הקריפטו והפרסום (דיגיטל)