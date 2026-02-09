במלאות 83 שנה להירצחו של קדוש ה' רבי אברהם אלימלך פרלוב מקרלין זצ"ל הי"ד | כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו של מנהיג שמסר נפשו עבור צאן מרעיתו - וחזר לאירופה למרות השואה שבפתח | על דמותו התורנית שהרבה תורה וחסידות כמעין המתגבר | "ונקדשתי בתוך בני ישראל" (יהדות ואקטואליה)
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התלמידים של המגיד ממעזריטש ורבי אהרן הגדול מקרלין זצ"ל | הסתפקות במועט
שבמועט, האם לרבי שלמה היו שתי פרות חולבות? | הרצון למות על קידוש ה' | הירייה של הקוזק שגרמה למותו של הרבי והצדיקים שראו בו את משיח בין יוסף (יהדות)
סיקור הטישים בחצרות האדמו"רים בחג השבועות, קבלת הפנים של חבר המועצת בכותל המערבי, שבועות בישיבת הגר"מ שטרנבוך, החתן היתום שפדה את עצמו ע"פ פסק מרן זצוק"ל והאמירה הדרמטית של גפני על הרדיפה התקציבית נגד החרדים (מעייריב)
'כיכר השבת' בתיאור יחודי מתיאור החג בחצרות הענק בארץ | חג השבועות עבר בנעימים בכל היכלי הקודש, ובכל מקום היה חידוש מעניין, באם מדובר בכסא חדש לאדמו"ר, או פרוכת חדשה לארון קודש, בחרנו הפעם להביא תמצית החג מחמש חצרות קודש שבהן היה משהו שונה מהרגיל | (חסידים)
האדמו"ר מקרלין, הגיע לבקר חייל שנפצע באורח קשה במהלך הקרבות בעזה | בשמחת תורה החייל שהה בבית הכנסת קרלין, משם הוא הוזעק לשירות מילואים | הרבי שר 'קה אכסוף', כשאליו מתלווים יצחק מאיר עם גיטרה והחייל מרדכי שנוולד עם כינור | צפו (חדשות חרדים)