מה קורה כשגלידת וניל קרמית פוגשת לב של טופי קרמל מלוח, חמאת בוטנים וציפוי שוקולד פריך? חסי סגל מכינה באולפן "מבשלים בכיכר" מגנום סניקרס ביתי ומפנק, עם הבסיס הצמחי להקצפה ולבישול של Violife שמעניק מרקם עשיר וקרמי - פרווה, אבל בטעם שמרגיש חלבי לגמרי. צפו בהכנה וגלו איך יוצרים בבית את הקינוח שקשה להפסיק לאכול (אוכל ומתכונים)
הסוד לעוגיות שוקולד קרמל קלות להפליא? סוכריות קרמל קנויות. פשוט עוטפים כל אחת מהן בכדור בצק, מפזרים מלח גס מעל ואופים עד שהעוגיות חמימות, דביקות ואי אפשר לעמוד בפניהן. כדי לרענן את העניינים, אתם יכולים למלא אותן בחמאת בוטנים או כל ממתק שוקולד רך אחר. הפכו את ההכנה לפעילות מהנה עם הילדים על ידי הצבת קערות של מילויים ותנו לכל אחד להרכיב את העוגייה במו ידיו (מתכונים, אוכל)
הקינוח הדרום אמריקאי הזה הוא בעצם כמו פאי תפוחים, רק ללא בצק. ניתן לשלב אותו עם כל דבר: עוגת שוקולד / גבינה, פנקייקים, וופלים, דייסת קוואקר, גלידה ועוד. השתמשו בסוג התפוחים האהוב עליכם, זה לא באמת משנה. ותוכלו להשאיר אותם בקליפתם ולקבל מרקם פריך יותר (מתכונים, אוכל)
החטיף הזה הוא גרסת השף של ממתק הקורנפלקס והשוקולד המומס הרגיל שכולנו מכירים. הוא מתוק ומלוח ואקסטרה קריספי בזכות הבוטנים. אם אתם מכינים אותו עם ילדים, תצטרכו לקחת שליטה על שלבי יצירת הקרמל, אבל הם יכולים לבצע את כל מלאכת הערבוב בעצמם (מתכונים, אוכל)
העוגיות המושחתות הללו עשויות מבצק עוגיות שוקולד פשוט, עם אבקת קקאו. מצננים אותו, יוצרים כדורים ואז מניחים סוכריית קרמל במרכז כל אחד, מגלגלים באבקת סוכר ואופים. הקרמל נמס בתוך העוגיה והופך ללעיס ונמתח ואתם מקבלים יצירת מופת של עוגיה (מתכונים, אוכל)
תפוחי האדמה הדביקים והמתוקים הללו הם בהשראת מנה דנית קלאסית, שחובה לנסות בבית. כיאה לתואר שלהם, הם מוקפצים למעשה עם רוטב קרמל ביתי - אל דאגה, יש בו רק סוכר וחמאה. מתאימים כתוספת לארוחת ערב אבל גם עומדים יפה מאד בזכות עצמם, כפינוק של בין ערביים (מתכונים, אוכל)
לא ברור איך בחברת "מגנום" העולמית לא חשבו על הקומבינציה המושלמת הזו. טעמים אהובים וגלידה קרמית יוצרים יחדיו ארטיק מופלא, שכל נגיסה בו היא פשוט תענוג וגם אם רשימת המרכיבים תגרום לכם לחשוב שמדובר בחטיף מתוק מדי, דעו כי הבוטנים וטופי הקרמל המלוח מאד - מאזנים (מתכונים, אוכל)
הגרסה המקורית של החטיף הזה מורכבת רק מפצפוצי אורז, אבל הפעם החלטנו ללכת על כל הקופה - והתוצאה מרהיבה. מתכון לחטיף דגני בוקר ומרשמלו דביק ומתוק שאי אפשר להפסיק לאכול, לא משנה מה ואל תגידו שלא אמרנו קודם (מתכונים, אוכל)
זהו החטיף הטעים ביותר שהכנתי וטעמתי אי פעם, באחריות. אה, והוא גם הכי מסוכן, אסור להשאירו בבית, שמא יתחסל במהירות רבה מדי. משהו בשילוב הטעמים והמרקמים של מתיקות עם מליחות וקראנצ'יות עם רכות - הופך אותו לפשוט מושלם (מתכונים, אוכל)
הוספנו לקרם הטופי המפורסם מרכיב מפתיע, החלפנו את השמנת המתוקה בקצפת צמחית, והרי המסקנות: בפרווה הקרם יוצא אפילו מוצלח יותר. מתכון לקינוח קרם טופי בטעם מתוק-מריר עשיר. מגישים עם פירות טריים, גלידת וניל או ריבועי בראוניז וסגרתם את פינת הקינוח לשבת (מתכונים לשבת, אוכל)
הממרח הזה הוא ההוכחה ש'בריא' יכול להיות מילה נרדפת ל'ממש טעים!'. הנה מתכון לממרח קרמל ביתי מתוק וטעים שעשוי מ-2 מרכיבים בלבד, או, איך שאנחנו אוהבים לקרוא לו: איך לזלול מתוקים בלי להרוס את הדיאטה (מתכונים, אוכל)
הכינו את הרוטב שעה לפני שהאורחים מגיעים, ושמרו אותו במקום חם. בסוף הסעודה, מזלפים את הרוטב החם על גלידה קרה ומגישים לקינוח. אופציה נוספת, זה להכין את הרוטב בבוקר ולהגיש עם פנקייקים. מתכון לרוטב קרמל ביתי (מתכונים, אוכל)