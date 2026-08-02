150 תלמידי ישיבת הקיבוץ החדשה שהוקמה השנה ע"י האדמו"ר מסאטמר (מהרי"י) עבור הבחורים המבוגרים, ערכו סיום הש"ס בביהמ"ד המשוחזר של רבי ישעי'לה מקרעסטיר זי"ע | האדמו"ר מתולדות אהרן, שהתפעל מהמיזם בלילה שלפני, הפתיע למחרת את הבחורים, באוהל שנתרם ע"י אחד מנגידי קהילת האדמו"ר מסאטמר (מהר"א) | סיקור ותיעוד (חסידים)
האדמו"ר מתולדות אהרן, השוהה למנוחה בהונגריה, הגיע לביקור בעיירה קרעסטיר וזכה להתפלל בבית המדרש ההיסטורי והמשוחזר של רבי ישעי'לה מקרעסטיר שנפתח במיוחד לכבודו, ע"י נכדי הצדיק מ'רבי ישעי'לעס הויז' (חסידים)
נס גדול בפולין: אברך חסידי מניו יורק ששכר מסוק כדי לפקוד את ציוני הצדיקים בראדושיץ ובקעריסטיר, ירד ממנו ביעדו – ודקות ספורות לאחר מכן התרסק כלי הטיס במהירות של 220 קמ"ש בלב אזור הררי ומיוער בדרום פולין | לאחר שעות של חיפושים קדחתניים בהשתתפות צבא ורחפנים, אותרה גופת הטייס – והתברר גודל ההשגחה הפרטית (חרדים)
כעשרים וארבעה אלף איש, ביום רביעי, 29 באפריל 1925, השתתפו בהלוויתו של רבי ישעיה מקרסטיר שנערכה בכפר הקטן בּוֹדְרוֹגְקֶרֶשְׁטוּר | כך תיארו עיתוני התקופה את ההלוויה ומשתתפיה | ישראל שפירא עם הפרק השלישי בסדרה אודות דמותו האגדית של האדמו"ר רבי ישעיה מקרסטיר (היסטוריה)
ישראל שפירא יצא לסדרה מחקרית מגובה בעדויות אובייקטיביות מוקדמות אודות דמות אגדית זו של האדמו"ר רבי ישעיה מקרסטיר | הליטאים שמסרבים להאמין בניסים עשויים לפתוח את הלסת ובגדול, וכמובן גם החסידים (היסטוריה)
האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג שהה במהלך השבת האחרונה בעיירת קרעסטיר שבהונגריה | צפו בתיעוד מצאת השבת בצל האדמו"ר, החל מעריכת הבדלה, קיפול הטלית מתוך שירה וזימרה וחלוקת הסיגריות כמנהגו בקודש מידי מוצאי שבת לקהל החסידים (חסידים)
האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג שהה בשב"ק (וירא) בעיירת קרעסטיר שבהונגריה | האדמו"ר ערך את השבת בקרב עם סגולתו פמליה מצומצמת מחסידיו | אגב, האדמו"ר השתמש בבקבוקי יין שהביאו מהארץ, ולא הסתמך על חביות היין שנחשפו לאחרונה מתחת לאדמה בעיירה שם (חסידים)
סרוג, מפונק וחוצפן: עקיבא נוביק קורא אסור את ראש הישיבה | "לימון מינה את עצמו לשופט": המכתב הנוקב של בן צור | כל האמת בפרצופה של המשטרה: השופט קבע - יש אכיפה בררנית | חודשיים וחצי אחרי שנפצע אנוש - אליעזר דושינסקי מצליח להתאושש (מעייריב)
הליכוד או היועמ"שית? החרדים מאיימים שוב באקדח הריק - פרישה מהממשלה | מה יעלה בגורלם של אלפי חביות היין בקרעסטיר? | עוקץ בנתב"ג: צעיר חרדי שילם 320 ש"ח עבור נסיעה לבני ברק | מסע לאורוגוואי: האדמו"ר נסע לפקח על השחיטה יחד עם בכירי מערך הכשרות | מנהיגי עולם התורה: אלפים עלו לציונם של מרנא החזו"א והאבי עזרי (מעייריב)
אוצרות נסתרים נחשפו בעיירת 'קרעסטיר' מקום מגורי הצדיק הרה"ק רבי ישעל'ה מקרעסטיר זיע"א | בין הדברים שנחשפו במקום נחשף מרתף יין ישן, כשהוא מלא וגדוש בחביות יין שאותם מילא הצדיק בעצמו בימי חיותו, כאלה אשר עסק בהם כדי להשקות צמאי חסדיך את כל הבאים להסתופף בצילו | השנה ימלאו מאה שנים להסתלקותו | כל הפרטים סביב החשיפה כאן ב'כיכר' (חסידים)
האדמו"ר מתולדות אהרן השוהה בימים אלו למנוחה בעיירת 'קרעסטיר', ערך את השבת האחרונה בעיירת ליזענסק עם גדולי תומכי המוסדות | אתמול (שני) פקד האדמו"ר את ציון זקנו הרה"ק בעל ה'בני יששכר' בעיירת דינוב, האדמו"ר העלה את נר הנשמה במקום, ובהמשך פתחו החסידים בניגוני רגש המיוחסים להרה"ק זי"ע | האדמו"ר נכנס לתוך האוהל על אף היותו כהן, בהיות והמבנה נבנתה במיוחד לצורך הנ"ל ע"י שני גגות שנבנו כהלכה ברורה לצורך תפילת כהנים (חסידים)
לכבוד יום פורים קטן ערך האדמו"ר מבאבוב את שולחנו הטהור, בביהמ"ד קערעסטיר שבעיירת הנופש בפלורידה, שם שוהה האדמו"ר בימים אלו למנוחה. בטיש המיוחד לכבוד היום השתתף הגה"צ אב"ד אמונת ישראל, כן נראים בתמונות הרה"ח ר' משה פריעדמאן משב"ק אדמור"י סאטמאר, והרה"ח הישיש ר' נפתלי לעבאוויטש כותב הדא"ח של הרה"ק מסאטמאר זצ"ל (חסידים)
חיזקי טורנהיים, המוכר כ"נער שריגש את כולנו", שבת בשבת האחרונה - לראשונה בחייו בציונו של רבי ישעיה'לה מקרעסטיר בהונגריה, וריגש את כולם | לאחר ההבדלה נערכה במשך שעות ארוכות סעודת ישועות ואמירת 'נשמת' | תיעוד וסיקור מיוחד (חדשות חרדים)
במעמד רבנים, אישי ציבור וקהל רב משכונת רמת שלמה בירושלים, נערכה בחג הסוכות, הכנסת ספר תורה לקהילת קרעסטיר - קהילה המבטאת אחדות בין ליטאים לחסידים. הספר נתרם על ידי ראש הקהל רבי דוד ווייטמאן ומשפחתו | צפו בתיעוד (חרדים)