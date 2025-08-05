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קרקוב

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נושא בפרשה

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חדשות עם קנייטש

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בשורה טובה לנוסעים 

כיכר בשיתוף אגד|מקודם

וַתִּפְתַּח הָאָרֶץ אֶת פִּיהָ וַתִּבְלַע אֹתָם 

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לא בפעם הראשונה

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היסטוריה ואקטואליה

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היסטוריה ואקטואליה

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1

היסטוריה ואקטואליה

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1

היסטוריה ואקטואליה

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10

היסטוריה אקטואליה

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1

היסטוריה ואקטואליה

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4

היסטוריה ואקטואליה

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בעל ה'מגלה עמוקות'

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צפו בתיעוד

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9

יומיים אחרי היארצייט

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11

צפו ברעולי הפנים

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22
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1
כיכר השבת
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