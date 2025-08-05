פרשת
השבוע, אנו קוראים שאחר מעשה הקנאות של פנחס, הקב"ה
אומר:
שפנחס
יבוא על שכרו ומקבל ברית שלום |
על דרשה מופלאה מרבה של קראקא, וגם כיצד מתנות לרבנים ואישי ציבור יכולים
להציל אותם ממוות וחרב נוקמת? (יהדות, פרשת השבוע)
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האם
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הרמ"א זצ"ל (יהדות)
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