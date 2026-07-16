בתקופה שבה רופאים רבים כבר ויתרו על תינוקות שנולדו זעירים מדי כדי לשרוד, אדם אחד העז לצאת נגד הממסד הרפואי ולהילחם על חייהם | בלי חלוק לבן ובלי תואר ברפואה, הוא הקים "בית חולים" בתוך לונה פארק והציל אלפי פגים שנחשבו אבודים (מגזין ככיר)
הוא ניסה לשמור על זה בסוד, אבל ישראל מאיר לא ויתר: חגיגת יום הולדת למגיש התוכנית | זוג האקרובטים שיגעו את האולפן והלחיצו את ההפקה | במהלך הריאיון הם סיפרו איך וממתי הם עושים את זה, וגם: מה הקשר בין הופעת אקרובטיקה ל-400 "חמצוצים"? (דבר השבוע)
בדף היומי במסכת סנהדרין דף ט"ו
אנו עוסקים בהריגת חיות מזיקות | האם ניתן לאלף חיות רעות והאם יש עליהן שם בעלות
| מה הייתה דעתו של 'הנודע ביהודה' אודות יציאה לצייד? | והאם מותר להיות לוחם
שוורים? (יהדות הדף היומי)