גבר בן 93 הוריש בית בנס ציונה לאחיינו האהוב • 18 שנה אחר כך חתם על צוואה נוספת עם סעיף ביטול סטנדרטי • בני משפחה ניסו לנצל את הטעות ולגזול את הבית, אך השופטת קבעה: רצונו האמיתי של המנוח גובר (חוק ומשפט)
ראשיד חניש הורשע ברצח רנה חג'ג' בן ה-89 בליון • השליך אותו מקומה 17 אל מותו • התביעה ביקשה הרשעה ברצח אנטישמי שהייתה מובילה למאסר עולם, אך השופטת קבעה כי לא הוכח קשר סיבתי למרות פרסומים אנטישמיים ברשתות | הקהילה היהודית מביעה אכזבה (בעולם)
קרב ירושה חריג בבית המשפט: בני משפחתו של רופא פסיכיאטר בן 80 דורשים לבטל צוואה מאוחרת, שנחתמה בשיא מגפת הקורונה, המעניקה את כל רכושו – דירה ומניות בשווי 8 מיליון שקל – לבעל בית קפה צעיר. לטענת המשפחה, הקשיש ניצל את בדידותו וחולשתו הנפשית, והמסמך החדש אינו משקף את רצונו החופשי (חוק ומשפט)
יפן קבעה שיא חדש כאשר אוכלוסיית האזרחים בני 100 ומעלה זינקה למספר מדהים של 99,763 - עלייה של 4,644 לעומת השנה הקודמת | הגבר המבוגר ביותר הוא קיוטקה מיזונו בן ה-111, כך מסרו גורמים רשמיים, שפרסמו את הנתונים חסרי התקדים לקראת חגיגות 'יום הכבוד לזקנים' שנחוג ביפן מחר (