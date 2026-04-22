מומחי רפואה מזהירים מפני השילוב המסוכן בין עשן הפחמים למזג האוויר שעלול להוביל לקוצר נשימה חריף עם סיכונים נוספים | מי נמצא בסיכון גבוה, מהם הגזים הרעילים שנפלטים וכיצד תוכלו להגן על הריאות שלכם (בריאות)
בעקבות מותם המצער של בני הזוג המבוגרים ברמת גן שלא הצליחו להגיע לממ"ד בזמן, מנכ"ל איגוד 'קדם', נחי כץ, בראיון כאוב: "יש בישראל 400 אלף סיעודיים, אבל מספר המיטות בבתי האבות תקוע כבר עשור, הזקנה הפכה לשקופה" • וגם: החובה של כל אחד מאיתנו לעצור בבית השכן המבוגר | צפו
הלמ"ס מפרסם: יותר ממחצית מהישראלים בגיל פרישה מתקיימים מפנסיה, אך רק רבע מהחברה הערבית נהנים מכך | 92% מהקשישים נשענים על קצבאות זקנה ונכות, וכרבע מממנים את חייהם מחסכונות אישיים – רובם מקרנות השתלמות וקופות גמל (כלכלה, בארץ)
יפן קבעה שיא חדש כאשר אוכלוסיית האזרחים בני 100 ומעלה זינקה למספר מדהים של 99,763 - עלייה של 4,644 לעומת השנה הקודמת | הגבר המבוגר ביותר הוא קיוטקה מיזונו בן ה-111, כך מסרו גורמים רשמיים, שפרסמו את הנתונים חסרי התקדים לקראת חגיגות 'יום הכבוד לזקנים' שנחוג ביפן מחר (
תושבים רבים בירושלים מביעים שביעות רצון מפעילותה המקצועית והמותאמת של חברת דנאל סיעוד מקבוצת דנאל, המובילה את תחום הטיפול לקשישים בבית, במסגרת חוק סיעוד של הביטוח הלאומי ולה 38 סניפים בכל רחבי הארץ (בריאות, סיעוד)
אזרחים ותיקים שפונו מיישובי העוטף והצפון למלונות יוכלו לעבור לדיור מוגן במימון מלא של משרד הרווחה, שם יזכו למעטפת שירותים וטיפול המתאימה לצרכיהם, הכוללת: דיור מותאם, ליווי של עובדי רווחה בתחום הזקנה, פעילויות תרבות וסביבה מונגשת ובטוחה בפיקוח משרד הרווחה (חדשות)
ברקע העלייה המדאיגה בתחלואה, משרד הבריאות הישראלי אישר חיסון חדש של חברת התרופות הבריטית GSK נגד הנגיף הגורם לדלקת ריאות קשה בקשישים ובפגים | התרופה זכתה לאישור מנהל התרופות והמזון האמריקני שישווק בינתיים באופן פרטי וספק אם יכנס כבר השנה לסל התרופות המסובסד בישראל (חדשות)
שיעור העוני בישראל בשנת 2022 עמד על כחמישית מהציבור ונותר יציב ביחס לשנה שקדמה לה | עם זאת, קיימת מגמת ירידה בעוני בקרב קשישים בגלל חיזוק ותגבור קצבאות נכות והבטחת הכנסה | העיר היהודית הענייה ביותר: מודיעין עילית. (חדשות)
ימי המלחמה עוברים על בני הגיל השלישי,כמו כל אוכלוסיית המדינה, בצורה מאתגרת. רבים מהם מרגישים חסרי אונים מול המצב.במאוחדת הבינו כי לקשישים ישנם אתגרים וצרכים מיוחדים, ופתחו מוקד חירום ייעודי עבור אוכלוסייה זו.