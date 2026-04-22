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קשישים

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נתוני הלמ"ס לשנת 2024

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ובן כמה האזרח המבוגר ביותר?

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שלושה חשודים נעצרו

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המחסור בידיים עובדות | צפו

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"אל תשליכני..."

כיכר בשיתוף דנאל סיעוד|מקודם

דאגה חסרת תקדים לאזרחים ותיקים

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באישור משרד הבריאות

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ש

איגוד 'קדם'

כיכר בשיתוף קדם|מקודם

דו"ח העוני חושף: 

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כבר ביום הראשון לפתיחתו:

כיכר בשיתוף מאוחדת|מקודם

אַל תַּשְׁלִיכֵנִי לְעֵת זִקְנָה

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כיכר השבת
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