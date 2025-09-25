המונים פקדו בשבוע האחרון את ציון קודשו של בעל ה'חפץ חיים' זי"ע בעיירה ראדין שבבלארוס ביומא דהילולא | החסידים ששהו במקום בשבת קודש נתקלו באתגר של היעדר מקווה טהרה • העסקנים לא התבלבלו, השיגו פח ענק, מילאו אותו ב-40 סאה מים זכים – ואיפשרו לעשרות חסידים לטבול • המשפיע הגה"צ רבי שמעון גלאי נצפה בין ההמונים • צפו בתיעוד מרהיב (חרדים)
לרגל יום פטירתו של הגאון רבי נפתלי טרופ
זצ"ל, שחל בתאריך ג' תשרי – 'כיכר השבת' עם שורות קצרות על דמותו של גדול הדור
שסלל דרך לימוד נודעת בעולם הישיבות | על קרבתו הגדולה למרן החפץ-חיים זצ"ל, והמעשה בבני הישיבה שאספו ימים לרפואת רבם | "נפתלי שבע רצון" (יהדות ואקטואליה)
רגע לפני פקיעת האולטימטום - סרבן הגט עזב את מונרו | חבר הכנסת הפתיע קבוצת הווטסאפ: הבטיח פתרון לצווי הגיוס | ראש הישיבה היה בחו"ל, בנו מסר שיעור - ואז התלקחה השריפה | מה גורם לחילוני לתרום כסף לישיבות? - הסיפור המלא | בדרך לחופה עוצרים ברעים: תיעוד מרגש (מעייריב)
מאות אנשים הגיעו ביום ראשון האחרון לעיירה ראדין, כדי להעתיר בתפילות ולהדליק נר לזכות רבן של ישראל מרן רבי ישראל מאיר הכהן מראדין - בעל החפץ חיים זי"ע, בעיירה ראדין | צפו בתיעוד מסכם מהתפילות ומההכנסת אורחים החדשה של שוקי זיידל (חדשות חרדים)
בליל שישי י"ט שבט ימריא מטוס מיוחד עם משלחת הרבנים למעמדי התפילה בציונו של ה'חפץ חיים' בראדין ושל הגר"א בוילנא שבשיאו יניחו את 'ספר הגיבורים' על ציון החפץ חיים בראדין • שבת הקונוונשן של דרשו אירופה תתקיים בשבת בוילנא בהשתתפות מנהלי סניפי דרשו, משלחת הרבנים, ורבנים מכל רחבי אירופה (חרדים)
בזמן שחסידי ברסלב ממלאים את נמל התעופה בדרכם לאומן, יצאה משלחת רבנים לתפילה בקברו של החפץ חיים בראדין • בעוד אלה רוקדים ושרים אלה בוכים ומתפללים • צפו בכתבה של איציק הלפרין ואורי רווח באדיבות ערוץ 1 (חדשות חרדים)
צפו בסיפורן של שלוש קהילות יהודיות שנחרבו בשואה: שואת יהודי הונגריה; שואת יהודי העיירה ראדין בה שכנה הישיבה של ה"חפץ חיים" ושואת יהודי סטניסלבוב. אחד הניצולים מספר בבכי על תפילת יום הכיפורים שלאחר המלחמה: "התפרצתי בבכי ולא יכולתי להמשיך - הייתה תפילה מכל הלב" (מיוחד, יום השואה)
הרב חיים פוקס יצא למסע מרגש בולינה וראדין, התפלל על ציונם של הגאון מוילנה והחפץ חיים, ושב נפעם. ביומן מיוחד הוא מספר על הבכיות בוילנה, היהודי האחרון של החפץ חיים שגילה בראדין, ועל השוק התרבותי שהכה בו נוכח מראה העיירה הקטנה (מיוחד)