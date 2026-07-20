דוח "בטרם" לשנת 2025 חושף נתונים מזעזעים על תמותת ילדים במגזר • ראיון של ישי כהן גורר את כל כלי התקשורת לעסוק בכותרת הדרמטית והאיום של דגל התורה | שוד מזוין: ערבים בתחפושת חיילים | ישראל תחת הצפות: חילוצים דרמטיים ופינוי בתי ספר (דבר ראשון)
חנות בגדים מפורסמת במגזר כמעט קרסה בגלל תביעת ענק • בעל חנות פיצוחים נתבע על 15 מיליון ש"ח כי לא רשם משקל על אריזה • אביר קארה בראיון: "יש כאן קרטל של עורכי דין תאבי בצע שמהלכים אימים על הציבור" • מדוע הציבור החרדי הפך ל"כר פורה" של עוקצים והונאות • הביקורת החריפה על תוכניות הכלכלה של השר ברקת • ראיון מקומם (דבר ראשון)
בעוד יישובי קו העימות מלקקים את הפצעים, ראש מועצת שלומי גבי נעמן מציג באולפן 'כיכר השבת' נתונים בלתי נתפסים • על ההנחה הדרמטית במעונות למשפחות האברכים, היחידה הטקטית ששומרת על היישוב והמסר ל-15 המשפחות החרדיות שנותרו בירושלים: "חזרו הביתה" • צפו (דבר ראשון)
הפרופ' מס' 1 באמירה חד משמעית לגבי שידוכים: סוג 1 כן, סוג 2 לברוח | איך יתכן שיש עשרות סוגים של סוכרת ומתי זה גנטי | מה נחירות יכולות ללמד אותנו על הבריאות המטבולית שלנו ומתי צריך דיאליזה| שידוכים, סוכרים סטיגמות ומיתוסים |ראיון עם הפרופסור שמונה לראש כוח המשימה (Task Force) לטיפול ומניעת השמנת יתר בילדים ובני נוער (בריאות)
דבריו של יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, בריאיון מקיף וסוער הערב לפרשן 'כיכר השבת' ישי כהן, מעוררים סערה במערכת הפוליטית | גפני אמר כי "הציונות הדתית מבחינתי הם יותר גרועים מהשונאים הגדולים ביותר של לומדי התורה" | סמוטריץ': "גפני תתבייש לך, חרפה" | התגובות המלאות (פוליטי)
האם גפני מכשיר את השטח להקמת ממשלה עם השמאל? הכל על האמירה הדרמטית של יו"ר דגל התורה על הציונות הדתית | סערת בבצ'יק: הרל"ש המיתולוגי מגיב על פיטוריו בעקבות הראיון במשפחה | האדמו"ר מסלאנים לא עושה הנחות לאייכלר - תוקף את הדרישה להתמנות לשר | אחרי עשות שנים בנחלת הלוויים - הגר"א וינקלר מודיע על פרישה מהישיבה | הגר"מ שטרנבוך פורש חסות על הכולל היחיד ברמב"ש ד' 3 | מהפכה של ממש בעולם המיסוי על ה"וייפים" - בגלל גידול אפסי בהכנסות (מעייריב)
אחרי שיצא בחריפות נגד נתניהו, רה"מ הורה לשר חיים כץ להביא לסיום תפקידו של מוטי בבצי'ק | עוזרו של גולדקנופף הגיב לפיטורים: "את האמת איש לא יוכל להשתיק! על ראש הממשלה נתניהו לבוא בטענות אך ורק ליועצי האחיתופל שלו" (פוליטי)
לפי נתוני משרד הרווחה והביטחון החברתי, במהלך השנה החולפת שהו 4,426 ילדים במסגרות אומנה – מתוכם 700 ילדים עם מוגבלויות. הרוב המוחלט, כ-3,000 ילדים, גדלו אצל קרובי משפחה. 1,307 במסגרות אומנת מאגר ו-118 באומנות חירום | הרב יוסף דובדבני בריאיון מרתק על ההתאמה ותהליך האומנה, הרווחים והאתגרים (חרדים)
לפעמים אנחנו חוששים לעסוק בנושא מהחשש להזיק, אך המומחה מבהיר בצורה חד משמעית - "דיבור בצורה ישירה ואחראית מצילה חיים" | המספרים שלא נתפסים על היקף התופעה | מה אומרים למי שמתמודד ואיך מתמודדים עם מי שלא מסוגל לראות שום אור ושמחה | מתי חייבים אנשי מקצוע ואיך דווקא אנחנו יכולים להיות ההצלה | ריאיון מציל חיים עם יועץ התוכנית הלאומית למניעה (דבר ראשון)
הוא חלה בסרטן והפך את זה לנושא לצחוק אבל גם למודעות לבריאות | אמא שלו נפצעה קשה כשרוכב קורקינט התנגש בה - והוא השתמש בכך להעביר תקנות להגנת הציבור | הסטנדאפיסט וקצין החיוך הראשי גיא הוכמן בריאיון על המשברים הגדולים בחייו וכיצד צמח מהם | וגם, על רגע גדול של אפילה שגרם לו להתנצל בפני הציבור החרדי ואיך הוא יצא מזה (מאפילה לאורה)
חשיפת כיכר השבת: הפרצה בה מסתננים עשרות שב"חים לישראל מדי יום ולאף אחד לא אכפת | לאור רצף תאונות קשות במגזר החרדי - הנחיה מיוחדת להורים | כתב החוץ של 'כיכר השבת' בדיווח מיוחד | הכאב בשריר שהתגלה כאירוע קטלני וגם איך תכינו מיונז | הסוד שטראמפ חשף במטוס והלוחמים החרדים שעכשיו בדרך לעזה (דבר ראשון)
בימים אלו שבהם אנו מרבים להודות על אשר נעשה ליהודים ועל שקויים בהם "ונהפוך הוא", ביקשנו לשוחח עם מי שמכהן כשגריר ישראל בגרמניה, רון פרושאור | בראיון מרתק מציג השגריר את התהפוכות שעברה גרמניה, מאז ימיה האפלים בתקופת השואה ועד לידידת אמת לישראל ובעלת ברית השניה בעוצמתה | כיצד קרה השינוי, ומה צופן העתיד? | "ונהפוך הוא" (מגזין כיכר)
במסגרת התוכנית 'דבר ראשון' רצינו לבדוק ולברר את הפרסום אודות ההחמרה בנהלי המשטרה | בשיחה עם ניצב משנה עמיר ג'יבלי ראש ראש מחלקת מחקר ופיתוח אגף התנועה הוא מציג את הנתונים הקשים שגרמו לשינוי | עידכון על הורדת סף המהירות וביטול האזהרות (תנועה)