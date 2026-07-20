לרגל
יום פטירתו של רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל
ראש ישיבת פוניבז',
שחל
בתאריך כ"ז
תמוז – כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו
של גאון עולם שהאיר ארץ ולדרים באור תורתו
|
על
הוויתור לאחיו דרך בזוי עצמי עד כדי הליכה
בשוק,
שהצילה
את חייו |
“שמואל
בקוראי שמו"
(יהדות
ואקטואליה)
ספרו של רבי שמעון סופר, "התעוררות תשובה", אוצר בתוכו שאלות ותשובות וחידושים רבים בתחומים שונים, החל מפסקי הלכה ודברי אגדה ומוסר ועד לדקדוקים בנוסח התפילה - הכל על סדר השו"ע | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)
ספרו של רבי רחמים חי חויתה הכהן, 'שאלות ותשובות שמחת כהן', אוצר בתוכו חידושים רבים בתחומים שונים, החל משאלות באורח חיים ויורה דעה ועד לנושאים מורכבים בדיני ממונות וגיטין | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)
בעקבת פניית גננת אחת העובדת בעיר רמת גן, העירייה ורב העיר יצאו למבצע להתקנת ובדיקת אלפי מזוזות במוסדות העירייה - מגני ילדים ועד משרדים | בגני הילדים אף הועברו הסברים מיוחדים על משמעות המזוזה ותוכן הקלף (חדשות)
ריאיון מיוחד עם 'רבי דוד', רב מושב בדרום ולוחם מילואים פעיל שממשיך להתייצב בחזית למרות שהוא פטור משירות | על האתגרים בשילוב בין חיי תורה ללחימה, ההתמודדות עם הריחוק מהמשפחה והקהילה, הקשיים הנפשיים של הלוחמים, וההשפעה ההדדית בין עולם התורה לעולם הצבאי | מסע מרתק בעקבות אדם שאהבת ישראל מניעה אותו לפעול בכוחות לא רגילים • הנוסע המתמיד, הפרק החמישי (חרדים)
הבחירות לרבנות הראשית כמעט
תמו –- זה הזמן לבדוק האם רבנות עוברת
בירושה או שמא כתר-תורה מונח וכל הרוצה
יבוא ויטול |
משה רבנו מעביר את
שרביט ההנהגה דווקא לתלמידו |
הרמב"ם
ובעקבותיו הרמ"א - משרת הרבנות עוברת לבן גם ‘שחכם קצת’
| ומי מפוסקי ההלכה התנגדו לירושה ברבנות | ומדוע הרב וואזנר זצ"ל
היה נבוך? – דעת פוסקי זמנינו בעניין
(יהדות)
שבוע הבא תתקיימנה בחירות על רבנות קהילת 'אגודת אחים' בציריך שבשווייץ | ככל הנראה הדיין המוכר בקהילה, הגה"צ רבי צבי אלימלך פדווא שזוכה לתמיכה גורפת מרוב חברי הקהילה - הוא זה שצפוי להיבחר ולעלות על כס הרבנות | אז מדוע נערכות שוב בחירות ומי לחץ על הדיין להתמודד? | כל הפרטים (חדשות)
בפרויקט ייחודי וראשון מסוגו נחשפים סיפורי ההצלחה של מכון ההוראה מל"מ • בראיון משותף הם מגלים לראשונה כיצד הפכה אותם שיטת '6 הנקודות' לתלמידי חכמים עצומים הבקיאים בש"ס ופוסקים ראשונים ואחרונים • כך תעברו את המבחנים בקלות (לימודים)
לו רק ידעו אותם אברכים שהסתערו בתחילת הזמן על לימודי הרבנות והדיינות שיש דרך קיצור ליעד שהציבו לעצמם, לו רק ידעו אותם אברכים עובדים שנפשם כמהה לדפי הגמרא, שיש עבודה מתגמלת שתותיר אותם בעומקה של הלכה • שש נקודות ושיטה לזמן חורף (לימודים)
עשרות דיינים מוכיחים שזה אפשרי. שיטה מדהימה שהוכיחה את עצמה בשנים האחרונות הוציאה תחת ידה כל־כך הרבה 'יושבי על מדין' שרכשו מקצוע מבלי לצאת מעולמה של תורה וכל זה בלימודים של פעם בשבוע. איך הם עושים את זה? (לימודים)