כיכר השבת

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על הצדיקים – כ"ז תמוז

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משנתם של חכמים

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ש

המקומות אוזלים:

בשיתוף למען ילמדו|מקודם

משנתם של חכמים

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גם במקומות שלא היתה מזוזה קודם

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מלחמתה של תורה

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עשה לך רב

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הלחצים שהופעלו ולמי יש סיכוי?

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הדיין והבורר המפורסם חושף:

כיכר בשיתוף למען ילמדו|מקודם
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שיטת '6 הנקודות'

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פרנסה בכבוד

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מתחילים ברגל ימין

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קיימו וקיבלו את ה'סמיכה' עליהם

כיכר בשיתוף למען ילמדו|מקודם|
1
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עוקבים בדריכות • צפו:

כיכר בשיתוף למען ילמדו|מקודם

"לעמוד על המשמר"

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15

הישג חרדי | מכה לאיווט

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31
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שווה לכל נפש

כיכר בשיתוף מ.ל.מ|מקודם

כיכר השבת
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