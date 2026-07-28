תרמית בינלאומית מתוחכמת המציעה "תרומת פסנתר כנף יוקרתי" מכה בימים אלו בבתי חב"ד ברחבי ארצות הברית. הנוכלים פונים לשלוחים במייל רגשני ומציעים להעניק להם פסנתר יוקרתי של חברת 'ימהה' בשווי עשרות אלפי דולרים, כביכול לזכר בעל שנפטר. אלא שמאחורי המילים החמות מסתתר עוקץ פשוט (חרדים)
ברקע סיומה של קדנציית הכנסת וההיערכות לבחירות הקרבות, התארח איש התקשורת יהודה גליקמן באולפן "כיכר השבת" לשיחה נוקבת עם המגיש משה מנס. הריאיון עסק בטור הדעה על "אשליית הכוח החרדי", שמעורר הדים רבים ברחוב החרדי ומציב מראה מורכבת מול פועלם של נציגי המפלגות החרדיות בכנסת (דבר ראשון)
איגרת חריפה של קונגרס הרבנים 'פיקוח נפש' לראש הממשלה ולשרי הקבינט • הרבנים דורשים מנתניהו למחות בפומבי נגד דברי נשיא ארצות הברית והסכם הכניעה המסתמן עם איראן: "בידך הזדמנות פז לקדש שם שמים לעיני כל העולם; תמשיך להכות באויבים בביירות ובטהרן" • המכתב המלא (חרדים)
רבנים, פוליטיקאים, אישי ציבור ותושבי העיר אור יהודה השתתפו אמש (רביעי) בבר מצווה לבנו של הרב איתי יוסף כהן ראש מכון 'דורות', נכדם של הגאון הרב ציון כהן רב העיר אור יהודה והרב ישראל בוסו נכדו של ה'בבא חאקי' זצ"ל • צפו בגלריה של הצלם נועם אליהו
תחקיר מטלטל בגל"צ חושף את לוח השכר של רבני עיריית בני ברק, בזמן שהעיר קורסת תחת עומס דמוגרפי, הקופה הציבורית מממנת עשרות רבני שכונות שחלקם כלל אינם פועלים בשטח, אדמו"רים שלא מכהנים בכלל כרבני שכונות וחברי מועצת שזוכים למשכורת חודשית | וגם: הפער העדתי שזועק לשמיים – רק 3 רבנים ספרדים מתוך רשימה של 27 מקבלי שכר | תגובת עיריית בני ברק: "אלו מינויים היסטוריים" | התחקיר המלא (חרדים)
לקראת עצרת הענק - מעמד "זעקת התורה" בעקבות רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל, "כיכר השבת" גיבש את מפת המיקומים המלאה של גדולי ישראל, ראשי ישיבות והאדמו"רים, במקומות בהם הם ישהו לאורך כל שעות העצרת | המרפסות, המלונות, הצמתים המרכזיים, היכלי הישיבות ועל יד בית העלמין (חרדים)
עשרות רבנים ספרדים במודיעין עילית לא מקבלים משכורת מטעם העירייה, למרות שהתקציב לעמותה המממנת נמשך | בעיר מאשמים את יו"ר ש"ס המקומי שגורר רגלים במשך מספר חודשים ואפילו לא מנסה להביא לפתרון הבעיה | "הוא הפסיד מאות אלפי שקלים שיכלו לעבור לרבנים שמוסרים נפש לציבור" | כיכר השבת עם כל הפרטים מהסאגה שמעסיקה את הרבנים והתושבים (מקומי)
לגל
יום פטירתו של רבי אברהם מנחם הלוי שטיינברג
זצ"ל
שחל בתאריך א’ סיון – כיכר השבת עם שורות
קצרות על דמותו של רב ופוסק הוראה לרבים
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על
מסירות נפשו לדבר ה’ זו הלכה וכתבי היד
שלו ששרדו אך בנס |
ד’
אמות של הלכה (יהדות
ואקטואליה)
עיריית בני ברק יוצאת נגד החלטת רשות האכיפה למקרקעין שתחת השר איתמר בן גביר, לפיה יזומנו לחקירה מספר רבנים חשובים בעיר | בהודעה נאמר: "זהו חציית קו אדום שאין לה תקדים, והתערבות בוטה בחופש הדת והפולחן של תושבי העיר" (חרדים)
תורה מחזרת על אכסניה שלה -
על ברכי אביו בעל ‘הכוכב
מיעקב |
תורה ודרך ארץ במקום
אחד |
בריחתו מאיימת המפלצת
הנאצית והכינוי המפורסם מעיתון ‘דר
שטרימר’ |
עלייתו ארצה ופסיקתו
ההלכתית לכל בית ישראל |
ד’ אמות של הלכלה
(יהדות)
בן שמונה עשרה לאב"ד | הנער
שעלה במעלות הפסיקה והפך לאחד הפוסקים
המובהקים בהלכות טהרה |
"גדול האחרונים"
“דעתו מכרעת"
התבטאויותיהם של גדולי
הדורות אודותיו |
דעתו בפרשת הגט ומדוע בחר להתערב בפרשה |
גילוי מצבתו בדרך פלאית
(יהדות)
סיקור פעילותו של הדיין הגאון הרב אברהם זרביב המשרת במילואים כלוחם בעזה, לצד התיעודים שלו מחסל מחבלים, יצרו הדים רבים | ישראל שפירא יצא בעקבות הרבנים, מכל העדות והחוגים, שסגרו את ספרי הלימוד ויצאו להילחם במלחמות ישראל - ממלחמת 'שמחת תורה' ועד למלחמת העצמאות (חדשות, צבא)
פרופסור הרמן שטראק שחי במפנה המאה ה-19 וה-20 בגרמניה, והיה תאולוג נוצרי פרוטסטנטי, היה מבין גדול ביהדות; בתור נוצרי נאמן לדתו, שטראק פעל גם בבית ספר מסיון ליהודים שפנו עורף לעמם | הכיצד זה שזכה לאהדה מטורפת אצל רבנים - למרות שהיה מיסיונר? (היסטוריה)