בעקבות חוסר הוודאות במצב הבטחוני, חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין מסר שיחה נוקבת: "מי שמפסיק באמצע הגמרא לשמוע 'עיקרי חדשות', יוצר חור בשמירה על העיר" • מדוע הבטחת ה'חזון איש' לא התקיימה במלואה בסבבים האחרונים ומה חלקם של קווי הנייעס? • הדברים המלאים (חרדים)
בתוכנית היום ב"כיכר FM" בהגשת אלי גוטהלף: איזו עסקה נרקמה מאחורי ההכרה הדרמטית בסומלילנד, מי באמת מושך בחוטים במאבק החרדי על הגיוס – ומה גרם ליהודי שומר תורה ומצוות לעלות לקבר של חסן נסראללה? • האזינו (כיכר FM)
כיכר השבת משיקה את כיכר FM רדיו אינטרנטי חדש, ובתכנית הראשונה 'כיכר FM עם אלי גוטהלף' תכנית אקטואליה רכה שתדבר על מה שמעניין וחשוב, השר אלי כהן בראיון על החוק לסגירת תאגידי המים ח"כ ולדימיר ביליאק על ועידת חקירה לאומית איש התקשורת יוסי שטארק על התביעה שקיבל מויזניץ מרכז, ורס"ן הרב מתן גולדברג על חנוכה בצה"ל והאם חיילים בצוללת מדליקים נר חנוכה, | וגם שוק ההון הישראלי שובר שיאים שיחה עם המומחה יוסלה מינצברג
חידוש מרענן או משהו שלא יוכיח את עצמו? רבות דובר עד היום וכמובן שעוד ידובר, על המעלות ועל החסרונות של הבינה המלאכותית (AI), אך בעוד הדיונים מתמשכים - הבינה המלאכותית משתלטת אט אט | בניסוי שנערך לאחרונה בתחנת רדיו בפולין, הוחלפו כל השדרנים בדמויות וירטואליות מבוססות AI, מהלך שגרר ביקורת נרחבת על התחנה (דיגיטל)
מגיש ברגיו 'מכאן' בערבית בתאגיד לא הסכים לכנות את מחבלי אלעד "טרוריסטים". הסמנכ"ל הציע חלופת מילים אחרת אבל העורך התנגד. בנוסף, צילום מסך מקבוצת וואטספ מלמד כי מנהל השידורים אמר כי אסור לומר על מחבלים פלסטינים "טרוריסטים" בלי התייעצות (חדשות, תקשורת)