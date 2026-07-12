שוטרי המחוז הדרומי סיכלו במהלך סוף השבוע ניסיון חריג לגניבת מיגוניות ציבוריות בדרום הארץ. בעקבות דיווח אזרחי מהיר, כוחות משטרה מתחנת עיירות הגיעו למקום, תפסו שתי משאיות ששימשו להעמסת המבנים המוגנים ועצרו לחקירה שני נהגים בשנות ה-20 לחייהם, תושבי כסייפה ורהט | כל הפרטים (בארץ)
רעידת אדמה בעולם התחתון בדרום לאחר שימ"ר נגב החדירה סוכנים סמויים ללב כנופיות הפשע ברהט ובלקייה. במבצע ענק נתפסו עשרות רובים ואקדחים בשווי מיליון שקלים, כשהבוקר פשטו מאות לוחמי המשמר הלאומי על בתי העבריינים וביצעו מעצרים נרחבים (משטרה)
חבר מועצת עיריית בני ברק, יעקב וידר, במונולוג חריף נגד יועז הנדל: "אם אדם שאינו יהודי היה אומר את זה – היו קוראים לו אנטישמי" • על הביקורת העצמית: "השלטון המקומי בבני ברק נוראי, אבל האוכלוסייה מצטיינת בחסד" • וגם: למה הוא קורא להנדל "פשיסט"? • צפו בראיון המלא
בלשי ימ"ר נגב ולוחמי המשמר הלאומי דרום של מג"ב עצרו בעיר רהט שלושה תושבי עזה, שנכנסו לישראל בחסות מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר, וברשותם נתפסו עשרות קליעי תחמושת צבאית גנובה | כל המספרים מהחודש של מבצע "סדר חדש" בנגב (משטרה)
על פי החשד, בשל הסיור שערך בן גביר ומפכ"ל המשטרה ברהט, הניחו גורמים עבריניים מטען חבלה בכניסה לעירייה | ראש העיר צעק לעברו של בן גביר: "אתה בושה וחרפה למדינה!" | בן גביר ענה לו: "נמשיך להרוס כל מה שלא חוקי" (בארץ)
שוטרי מחוז דרום ממשיכים בפעילות נגד תופעות הירי, החזקת אמל"ח בלתי חוקי ונגד מחוללי פשיעה, במטרה לסכל באופן ממוקד פעילות פלילית הפוגעת בשלום הציבור | במהלך אחת הפשיטות של משטרת ישראל נעצר חשוד שהחזיק במכנסיו אקדח מסוג FN (משטרה)
במקביל לפעילות המבצעית כנגד משפחות פשע בלוד וברמלה, משטרת ישראל פשטה הבוקר גם על העיר רהט במסגרת מלחמה בין חמולות בעיר | במהלך הפשיטה איתרה המשטרה שבחי"ם, עסקים ללא רישיון ותפסה חשוד עם רובה ארוך מסוג M16 | צפו בתיעוד המבצע (חדשות, בארץ)