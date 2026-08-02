פריצת דרך מבוססת בינה מלאכותית הביאה לייצור כפפה חכמה המחזירה את יכולת האחיזה למשותקים | בכפפה מערכת פנאומטית רכה שמפענחת אותות שריר חלשים בזמן אמת מאפשרת למטופלים לשוב לאחוז חפצים - ואף עשויה לקדם שיקום עצבי (טכנולוגיה)
עמותת "בבא־דע", מיסודו של פרופ' אמנון שעשוע, מציינת בימים אלו את שיא הפעילות לשנת הלימודים תשפ"ו בסדרת אירועים המציגים את תוצרי הלמידה של אלפי תלמידים מהחברה החרדית. בשבוע שעבר התקיימה בקריה הלאומית לארכיאולוגיה בירושלים תחרות הרובוטיקה והחקר הארצית לתלמידי כיתות ה'–ח'. ובשבוע שלפניו התקיימו האקתון לפיתוח אפליקציות לתלמידי ישיבות ותחרות רובוטיקה וחקר לבנות; בשבועות הקרובים יתקיימו אירועי סיום לתכניות נוספות עבור מאות תלמידי כיתות ב'–ד' בתלמודי התורה ברחבי הארץ (חרדים)
בתוך פחות מארבע שנים בלבד, סטארט-אפ הרובוטיקה חצה נקודת ציון היסטורית – עם מאות רובוטים פעילים שעוקפים את מספר העובדים האנושיים | ניסויי קצה, קצב צמיחה מסחרר והצהרות נועזות מצביעים על עתיד שבו המכונות לא רק מסייעות – אלא מובילות (טכנולוגיה)
אחרי שהבטיח שלא לפטר עובדים, מייסד ענקית המסחר הסינית JD.com משנה טון ומודה: האוטומציה כבר כאן | החברה משקיעה מיליארדים ברובוטיקה ומכשירה מחדש מאות אלפי עובדים – בזמן שבייג'ינג מנסה לאזן בין קדמה טכנולוגית ליציבות תעסוקתית (כלכלה)
ענקית הטכנולוגיה הסינית חשפה זרוע רובוטית ביתית לטעינת רכב חשמלי, שאמורה להתחבר לבד לשקע הטעינה, לנתק את עצמה בסיום התהליך ולאפשר לנהג פשוט להחנות את הרכב וללכת | אם לוחות הזמנים יתממשו, המוצר צפוי להגיע לשוק כבר ברבעון הרביעי של 2026 (טכנולוגיה)
מותג השעונים השווייצרי MB&F חוגג 20 שנה עם HM12 The Guardian, שעון מכני יוצא דופן שמתחבר לגוף רובוטי והופך לראשו של יצור שולחני עתידני | מאחורי הצעצוע למיליונרים מסתתרת מכניקה רצינית במיוחד: טורביון מרחף, תצוגת שעות קופצות, מנגנון “מגן פנים” ומחיר של 280 אלף פרנק שווייצרי לפני מיסים (טכנולוגיה)
בסין הושקה לאחרונה תחרות טכנולוגית ראשונה מסוגה בעולם, הבוחנת את עמידותם של רובוטים מתקדמים בתנאי קיצון | תיעוד יוצא דופן מהזירה מציג רגע שבו מכונה שהופלה ואיבדה את חלקה העליון, הצליחה לקום בכוחות עצמה ולהמשיך בפעולה (חדשות בעולם)
שירות ניקיון חינמי נשמע כמו הפתרון המושלם ליומיום העמוס, אבל הסטארט-אפ בארה"ב הופך את הדירה למעבדת אימונים פולשנית לרובוטים| בעוד הבית שלכם הופך למבריק, המצלמות שעל ראשי המנקים שואבות כל פרט מהבית וכבר מעוררות סערה ברשת (חדשות בעולם)
האם אנחנו עומדים בפני הרגע שבו בני האדם יהפכו למיותרים לחלוטין במקומות העבודה הציבוריים והיומיומיים ביותר? תיעוד יוצא דופן שמתפרסם בימים האחרונים מעורר סערה רבתי מעבר לים, והדיונים הסוערים סביבו מסעירים מיליוני גולשים שתוהים בדאגה האם הקו האדום המפריד בין שירות אנושי לטכנולוגיה מוחלטת כבר נחצה (בעולם, טכנולוגיה)