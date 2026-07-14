בסין הושקה לאחרונה תחרות טכנולוגית ראשונה מסוגה בעולם, הבוחנת את עמידותם של רובוטים מתקדמים בתנאי קיצון | תיעוד יוצא דופן מהזירה מציג רגע שבו מכונה שהופלה ואיבדה את חלקה העליון, הצליחה לקום בכוחות עצמה ולהמשיך בפעולה (חדשות בעולם)
שירות ניקיון חינמי נשמע כמו הפתרון המושלם ליומיום העמוס, אבל הסטארט-אפ בארה"ב הופך את הדירה למעבדת אימונים פולשנית לרובוטים| בעוד הבית שלכם הופך למבריק, המצלמות שעל ראשי המנקים שואבות כל פרט מהבית וכבר מעוררות סערה ברשת (חדשות בעולם)
בעודנו מתפעלים מסרטונים ויראליים של רובוטים אנושיים המבצעים סלטות, קיים יצור כסוף אחד שהקדים אותם ב-250 שנה וממשיך להדהים את העולם | הוא אינו זקוק לחשמל, סוללות או בינה מלאכותית, אך התנועה שלו מלאת חיים עד כדי כך שהיא משאירה גם את המהנדסים המודרניים ביותר בפה פעור (חדשות בעולם)
צבא אוקראינה מכפיל את עוצמתו הטכנולוגית ומציב בחזית רבבות כלי רכב אוטונומיים שיחליפו את הלוחמים. לאחר שכלים רובוטיים ביצעו 9,000 משימות לוגיסטיות בחודש אחד וכבשו עמדת אויב ללא מעורבות אדם, הממשל משקיע מאות מיליוני דולרים בטכנולוגיה שחוסכת חיי אדם (בעולם)
סין מציגה את עתיד הקניות עם פריסה של חנויות נוחות המופעלות לחלוטין על ידי רובוטים דמויי אדם מבוססי בינה מלאכותית של חברת Galbot | המיזם החדשני מאפשר חוויית רכישה אוטונומית ללא מגע יד אדם, שכבר פועלת ב-20 מוקדים בערים המרכזיות (חדשות בעולם)
מרוץ חצי המרתון ההיסטורי בבייג'ינג, בו רצו לראשונה רובוטים לצד בני אדם, חשף את הפער העצום בין השאיפות הטכנולוגיות למציאות בשטח | בעוד חלק מהמכונות הצליחו לחצות את קו הסיום, אחת מהן הפכה לוויראלית מהסיבות הלא נכונות לאחר שהתרסקה והתפרקה לחלוטין לעיני המצלמות (חדשות בעולם)
צבאות המערב עוברים ללוחמה ביולוגית-טכנולוגית: הכירו את החרקים המתוכנתים שחודרים למנהרות ולבניינים במקום שבו רחפנים נכשלים | סטארט-אפ גרמני הופך ג'וקים חיים למכונות איסוף מודיעין משוכללות עבור נאט"ו, בטכנולוגיה שמשנה את כללי המשחק בשדה הקרב העירוני (חדשות בעולם)
פריצת דרך טכנולוגית באוקראינה משנה את פני המלחמה המודרנית: לראשונה בהיסטוריה, עמדת אויב נכנעה לכוח המורכב כולו מכטב"מים ורובוטים קרקעיים | בזמן שהעולם עוקב אחרי החזית, המערכות הבלתי מאוישות הצליחו להביא לכניעת הכובשים ללא צורך בחיל רגלים וללא אבדות בנפש לצד האוקראיני (חדשות בעולם)
סרטונים ויראליים ממפעלים בהודו חושפים מציאות דיסטופית שבה פועלי טקסטיל מתעדים כל תנועת יד זעירה וכל "קיצור דרך" מקצועי | המידע שנאסף משמש לאימון בינה מלאכותית ורובוטים, במה שנראה כהכשרת הדור הבא של העובדים – המכונות שיחליפו אותם ביום מן הימים (חדשות בעולם)
מהנדסי אוניברסיטת נורת׳ווסטרן בארה״ב פיתחו רובוטים מודולריים מהפכניים המסוגלים להתחבר זה לזה, להתפצל לגורמים עצמאיים, להתחדש לאחר פגיעה - ואף להמשיך לנוע במרחב ללא שליטה אנושית | מדובר בפריצת דרך בעולם הבינה המלאכותית והביומכניקה, המטשטשת את הגבול בין מכונה ליצור חי (טכנולוגיה)
הטלוויזיה הממשלתית של סין שידרה לרגל "תחילת השנה הירחית" מופע פעלולים של רובוטים הומנואידים, לצד ילדים ששיתפו איתם פעולה | במופע המרהיב נראים הרובוטים מבצעים קפיצות ופעלולים מורכבים לצד הרקדנים הקטנים (בעולם)
הרובוט אטלס של בוסטון דיינמיקס נפרד מהאקרובטיקה במופע סיום מרהיב ויוצא לדרך חדשה ככוח עבודה במפעלי יונדאי | המכונה המפורסמת בעולם הפכה ממיזם מחקרי לרובוט ייצור עוצמתי שמשלב בינה מלאכותית ויכולות פיזיות חסרות תקדים
כשהטכנולוגיה פוגשת את חזית הלחימה, הגבולות בין אדם למכונה הולכים ומטשטשים בדרכים שלא דמיינו | חורף של 2026 משנה את פני המערכה באוקראינה, שלושה חיילים רוסים נכנעו למערכת רובוטית קרקעית אוקראינית, בתיעוד שחושף את המהפכה הטכנולוגית בחזית (חדשות בעולם)
סטארט־אפ חדש בשם Agile ONE ממינכן חושף רובוט הומנואידי תעשייתי, שפותח לעבוד בסביבת מפעל אמיתית, לבצע עבודות חוזרות ומדויקות, לתקשר בקול עם עובדים אנושיים ולהתמודד עם תנאי עבודה מאתגרים - תוך שילוב 71 דרגות חופש, חמש אצבעות בכל יד וסוללה המחזיקה עד שמונה שעות עבודה רציפות (טכנולוגיה)