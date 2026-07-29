הם יודעים ללכת, לרוץ, להרים חפצים ואפילו לבצע משימות מורכבות – אבל בארצות הברית חוששים שהם עלולים לעשות הרבה יותר מזה. ממשל טראמפ הודיע על איסור חדש שיחול על דגמים חדשים של רובוטים דמויי אדם מתוצרת סין, בטענה שהם עלולים להוות סיכון לביטחון הלאומי ולתשתיות הטכנולוגיות של המדינה (בעולם)
איך נראה כדור הארץ מהחלל? האם רובוט יכול לנצח אתכם ב״אבן, נייר ומספריים״? האם הילדים ירצו לאמץ כלב רובוטי? את התשובות לשאלות האלה ולעוד רבות אחרות תוכלו למצוא ב"קיץ מהכוכבים" במדעטק, המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל בחיפה (תיירות)
סין, מי שהייתה עד לא מזמן המדינה המאוכלסת בתבל, ניצבת בפני משבר חסר תקדים | למרות ניסיונות נואשים של הממשל כולל מענקים כספיים, שיעור הילודה צנח לשפל היסטורי | האם הכל זה בגלל התקווה הרובוטית? (חדשות בעולם)
חברת הטכנולוגיה הימית Ocean Infinity הגיעה לציון דרך משמעותי עם השלמת מסירת הספינה האחרונה בצי ה־Armada החדשני - צי של 14 כלי שיט רובוטיים וחסכוניים בכוח אדם, שנבנו מאפס במטרה לשנות את האופן שבו מתבצעת עבודה ימית גלובלית | הפרויקט, שנולד כרעיון מהפכני ב־2020, הפך בתוך חמש שנים לצי פעיל הפועל בארה״ב, אירופה ואסיה־פסיפיק, כשהדגש הוא על ניהול מרחוק, הפחתת פליטות, ויעילות אנרגטית יוצאת דופן (טכנולוגיה)
בסין,
ארץ הפלאות הטכנולוגית,
התרחש לאחרונה אירוע
הזוי שסחף את הרשת בסערה | ארבאי,
רובוט קטן וחכם
מחאנגז'וא,
הצליח להשתלט על 12
רובוטים גדולים מאולם
תצוגה האירוע הבלתי יאומן נקלט במצלמות
אבטחה,
והסרטון הפך לויראלי,
מעורר תדהמה,
צחוק וגם לא מעט חששות (מעניין)