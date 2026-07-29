אם גם אתם עדיין מצפים לבנות בית נאמן בישראל, יוסי עבדו מביא לכם סגולה עוצמתית, סודית לחלוטין ולא מפורסמת להסרת עיכובים ומכשולים בדרך אל החופה, מתוך ספרו של זקן המקובלים רבי יצחק כדורי זצוק"ל | כל השלבים המדויקים, שלב אחר שלב (זוגיות)
תופעת הרווקות המאוחרת כבר מזמן אינה נחלתם של בודדים, אלא מציאות חברתית נוכחת וכואבת החוצה מגזרים. בפרק הבכורה של תוכנית הנשים החדשה ׳קטן עליה׳ באתר ׳כיכר השבת׳, מארחת ד"ר חנה קטן את חיה ממן - מאמנת לחתונה ומנכ"לית בית הספר למאמנות 'בקרוב' - לשיחה חשופה, רגישה ונטולת פילטרים על המסע הסמוי מן העין של הבנות והבנים שמצפים לבנות את ביתם, על הלחץ המשפחתי בתוך הבית החרדי, ועל השינוי התודעתי שמסוגל לפתוח את השפע ולשנות את המציאות הגשמית (זוגיות)
בסמטאות הצרות של שכונת בית ישראל, בין ריח המאפיות הירושלמיות העתיקות להמולה הבלתי פוסקת של ישיבת מיר, מסתתרת דרמה אנושית שקופה | סיפורם של אלו שנשארו מאחור, של הבחורים שהפכו לגברים אך נותרו תחת ההגדרה המצמצמת רווק מבוגר | שיחה מטלטלת על אשמה, האשמות וגם תקווה גדולה (דבר ראשון)
איך שורדים התמחות ברפואה במקביל לגידול שמונה ילדים? מדוע תופעת הרווקות המאוחרת מעידה דווקא על אנשים "משובחים"? ואיזה פתרון רפואי, המגובה לחלוטין על ידי גדולי הפוסקים, יכול להוריד דרמטית את רמות החרדה במסע השידוכים במגזר החרדי? | אלי גוטהלף בריאיון אישי, מרתק ופורץ דרך עם הרבנית ד"ר חנה קטן - שכל בחור, בחורה והורה חייבים לשמוע (כיכר FM)
מהן השקרים הכי נפוצים בשידוכים? האם חייבים לספר הכל בפגישות? ומה לעשות אם אנחנו לא אוהבים את הדרך בה אנחנו חיים כיום? | מדריך קצר בגובה העיניים לנושא שמעסיק הרבה משודכים ומשודכות למרות שלא תמיד הם יודו בכך • הפרק ה-13, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)
המשפט המפתיע שכתב אבא ללוחם חרדי ב'חשמונאים' | למה אנחנו נשברים בדרך לחדר הכושר | איך אברך שוחרר ממעצר בגלל "עונש" השבת אצל החמות | ספיישל פיצוצים: חבלנים רוסים, וייטנאמים ובריטים מנטרלים פצצות | ההימורים המסוכנים באתר המסוכן (דבר השבוע)
עדה, שם, משפחה ו"מה יגידו" - הורידו יותר שידוכים מכל חוסר התאמה אמיתי. כשגדולי ישראל שמעו על כך הם יצאו מגדרם בזעקת אמת, אבל לצערנו לא תמיד כולנו מקשיבים בחיפוש אחר השידוך המוצלח הנחשב והיקר עבורנו | כמה מילים כנות על התופעה שמזמן הגיעה זמנה לחלוף מהעולם • הפרק ה-12, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)
איך לעבוד נכון עם שדכנים ולהפסיק להרגיש "עוד שם ברשימה"? כיצד להפוך את תהליך קבלת ההצעות למדויק ואפקטיבי עבורכם? עם איזה שדכנים לעבוד? מה לבקש מהם? מה באחריות שלכם? ומה אסור לכם לשכוח כל הזמן? • הפרק ה-11, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)
כאב, בלבול ותחושת דחייה, הם חלק בלתי נפרד מכל שידוך שיורד ונשבר, מי שלא עבר זאת לא יבין | מה הדרך הבריאה להתמודד עם אתגר שכזה? ואיך לא לתת לזה לשבור אתכם מבפנים? | פרק שהוא עזרה ראשונה לכל מי שחווה דחייה ושבירת שידוך - המשודכים עצמם וסביבתם • הפרק העשירי, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)
כולם מצייתים להם, אבל לא כולם מבינים אותם ואת ההיגיון שעומד מאחוריהם. אותם כללים בפגישות השידוכים שנראה כאילו מקובלים הם על כולם אבל לא תמיד מובנים - והפער הזה יוצר בלבול, תסכול ופגישות שלא מתקדמות. אז מהם אותם כללים? מה עומד מאחוריהם? והאם נועדו הכללים כדי שנפר אותם? • הפרק התשיעי, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)
מה הגישה הנכונה לפגישה ראשונה? מהו הכלל החשוב בתקשורת בפגישה? מה אף פעם לא כדאי לעשות בפגישה? | 4 טעויות הרסניות בפגישות שידוכים שלא משנה כמה התאמה ופוטנציאל יש לשידוך, אם הן יקרו השידוך עלול פשוט להיתקע • הפרק השמיני, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)
על הכאב שמתנפץ באולטרסאונד | על המלון שמעניק מרגוע לנפש הפצועה ועל אזהרה חריפה מפני תכשירים רפואיים מפוקפקים במגזר: "יש פה ניצול ציני של מצוקה" | ולראשונה אי פעם בתקשורת החרדית - קריאה לרווקות המבוגרות – "אל תחכו לרגע שבו יהיה מאוחר מדי"
חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, ביקש לומר שלושה פרקי תהילים לישועת אחד מאברכי הכולל שבתו המבוגרת ממתינה שנים רבות לזיווגה, ולאחר מכן הפתיע הגר"י והבטיח לתלמידיו, כי מי שיזכה להציע הצעה שתבוא לידי גמר, יקבל ממנו כסף, מלבד דמי השדכנות שיקבל משני הצדדים | האזינו (חרדים)
שלוש הטעויות הנפוצות ביותר בהצעות שידוכים, שרבים נופלים בהן | כיצד להתחיל לקבל הצעות דווקא מהאנשים שמכירים אתכם הכי טוב - מהסביבה הקרובה - הצעות טובות ומדויקות יותר, גם אם ניסיתם בעבר ולא הצלחתם | מתכון ברור ומנוסה שעזר לאלפי בחורים ובחורות לקבל הצעות מתאימות ולהתקדם לחופה • הפרק השישי, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)
מה באמת נכון לדרוש בשידוכים, ואיפה עברנו את הגבול. על מה חשוב לשים דגש, ועל מה ניתן לוותר. ובעיקר: כמה אנחנו באמת שווים? מדריך קצר להתנהלות נכונה במבוך ההשוואות, ה"מה יגידו", והציפיות הלא-ריאליות • הפרק החמישי, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)