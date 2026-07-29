אם גם אתם עדיין מצפים לבנות בית נאמן בישראל, יוסי עבדו מביא לכם סגולה עוצמתית, סודית לחלוטין ולא מפורסמת להסרת עיכובים ומכשולים בדרך אל החופה, מתוך ספרו של זקן המקובלים רבי יצחק כדורי זצוק"ל | כל השלבים המדויקים, שלב אחר שלב (זוגיות)
שנתיים אחר כך השיעור התרוקן כמעט לחלוטין. רגליי כאבו מלרקוד בחתונות, ומוחי היה אטום כל פעם שאיחלו לי בתמימות "בקרוב אצלך". הרקורד שלי כלל עד אז שתי פגישות בלבד, שהסתיימו באקורד צורם של דחייה | סיפורו של בן ישיבה (שידוכים)
למה עורך דין חרדי מצליח החליט לחשוף את חייו האישיים בפריים טיים של המדינה? איך מנפצים את סטיגמת ה"גרוש" בעולם השידוכים שמקדש תבניות? וחיי החרדים הרווקים בשבתות. אלי גוטהלף בשיחה מטלטלת וגלויה עם עו"ד משה מנשה, על הדרך מהישיבה השחורה אל עולם המשפט, והסירוב המוחלט להיכנע למוסכמות. (כיכר FM)
איך שורדים התמחות ברפואה במקביל לגידול שמונה ילדים? מדוע תופעת הרווקות המאוחרת מעידה דווקא על אנשים "משובחים"? ואיזה פתרון רפואי, המגובה לחלוטין על ידי גדולי הפוסקים, יכול להוריד דרמטית את רמות החרדה במסע השידוכים במגזר החרדי? | אלי גוטהלף בריאיון אישי, מרתק ופורץ דרך עם הרבנית ד"ר חנה קטן - שכל בחור, בחורה והורה חייבים לשמוע (כיכר FM)
מהן השקרים הכי נפוצים בשידוכים? האם חייבים לספר הכל בפגישות? ומה לעשות אם אנחנו לא אוהבים את הדרך בה אנחנו חיים כיום? | מדריך קצר בגובה העיניים לנושא שמעסיק הרבה משודכים ומשודכות למרות שלא תמיד הם יודו בכך • הפרק ה-13, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)
עדה, שם, משפחה ו"מה יגידו" - הורידו יותר שידוכים מכל חוסר התאמה אמיתי. כשגדולי ישראל שמעו על כך הם יצאו מגדרם בזעקת אמת, אבל לצערנו לא תמיד כולנו מקשיבים בחיפוש אחר השידוך המוצלח הנחשב והיקר עבורנו | כמה מילים כנות על התופעה שמזמן הגיעה זמנה לחלוף מהעולם • הפרק ה-12, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)
איך לעבוד נכון עם שדכנים ולהפסיק להרגיש "עוד שם ברשימה"? כיצד להפוך את תהליך קבלת ההצעות למדויק ואפקטיבי עבורכם? עם איזה שדכנים לעבוד? מה לבקש מהם? מה באחריות שלכם? ומה אסור לכם לשכוח כל הזמן? • הפרק ה-11, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)
כאב, בלבול ותחושת דחייה, הם חלק בלתי נפרד מכל שידוך שיורד ונשבר, מי שלא עבר זאת לא יבין | מה הדרך הבריאה להתמודד עם אתגר שכזה? ואיך לא לתת לזה לשבור אתכם מבפנים? | פרק שהוא עזרה ראשונה לכל מי שחווה דחייה ושבירת שידוך - המשודכים עצמם וסביבתם • הפרק העשירי, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)
כולם מצייתים להם, אבל לא כולם מבינים אותם ואת ההיגיון שעומד מאחוריהם. אותם כללים בפגישות השידוכים שנראה כאילו מקובלים הם על כולם אבל לא תמיד מובנים - והפער הזה יוצר בלבול, תסכול ופגישות שלא מתקדמות. אז מהם אותם כללים? מה עומד מאחוריהם? והאם נועדו הכללים כדי שנפר אותם? • הפרק התשיעי, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)
מה הגישה הנכונה לפגישה ראשונה? מהו הכלל החשוב בתקשורת בפגישה? מה אף פעם לא כדאי לעשות בפגישה? | 4 טעויות הרסניות בפגישות שידוכים שלא משנה כמה התאמה ופוטנציאל יש לשידוך, אם הן יקרו השידוך עלול פשוט להיתקע • הפרק השמיני, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)
חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, ביקש לומר שלושה פרקי תהילים לישועת אחד מאברכי הכולל שבתו המבוגרת ממתינה שנים רבות לזיווגה, ולאחר מכן הפתיע הגר"י והבטיח לתלמידיו, כי מי שיזכה להציע הצעה שתבוא לידי גמר, יקבל ממנו כסף, מלבד דמי השדכנות שיקבל משני הצדדים | האזינו (חרדים)
שלוש הטעויות הנפוצות ביותר בהצעות שידוכים, שרבים נופלים בהן | כיצד להתחיל לקבל הצעות דווקא מהאנשים שמכירים אתכם הכי טוב - מהסביבה הקרובה - הצעות טובות ומדויקות יותר, גם אם ניסיתם בעבר ולא הצלחתם | מתכון ברור ומנוסה שעזר לאלפי בחורים ובחורות לקבל הצעות מתאימות ולהתקדם לחופה • הפרק השישי, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)
מה באמת נכון לדרוש בשידוכים, ואיפה עברנו את הגבול. על מה חשוב לשים דגש, ועל מה ניתן לוותר. ובעיקר: כמה אנחנו באמת שווים? מדריך קצר להתנהלות נכונה במבוך ההשוואות, ה"מה יגידו", והציפיות הלא-ריאליות • הפרק החמישי, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)
תפקיד ההורים בשידוכים: מה הם חייבים לעשות, ומה אסור להם בשום פנים ואופן? כיצד הורים יכולים לעזור לילדיהם להתחתן מהר ונכון יותר? | וגם: הסיפור העצוב על אם אחת ושלושה בנים בני 32+ שעדיין לא נשואים – ומה אתם יכולים לעשות אחרת • הפרק השלישי, צפו/האזינו (אולפן כיכר)
מהי באמת מטרת הבירורים? כיצד לברר בצורה חכמה ולקבל אינפורמציה אמיתית ומועילה - בלי להיתקל בשקרים ובהתחמקויות? מה אסור לעשות ולמה לא נועדו הבירורים? | וגם: מה עזר לבחור בן 32 להתחיל להיפגש סוף-סוף עם הצעות שבאמת מתאימות לו • הפרק השני, צפו/האזינו (אולפן כיכר)
הנתונים העדכניים, המחירים, ושרשרת הטעויות שמזינות את התופעה הכואבת | מהו מלכוד ההתבגרות? והכי חשוב - כיצד ניתן למנוע את זה הלכה למעשה בעזרת צעדים פרקטיים וברורים? | "מדברים שידוכים", תוכנית חדשה על השידוכים במגזר החרדי • צפו/האזינו בפרק הראשון (אולפן כיכר)