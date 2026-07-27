בטיסה חשודה שהמריאה מטהרן והוסטה לחודיידה, הבריחה איראן בכירי משמרות המהפכה וציוד צבאי מתקדם לתימן כדי לחזק את החות'ים, במטרה לשפר את יכולות הטילים והכטמ”מים שלהם, ולאיים על נתיבי השיט הבינלאומיים החשובים בים סוף (בעולם)
"רציתי לעזור לאחי ולא יכולתי להיכנס, היה רק עשן וחום" | עדויות קורעות לב של ניצולים ובני משפחה ממתחם התופת בבנגקוק, שם התרחשה הלילה שריפה קטלנית שגבתה את חייהם של 27 בני אדם | סיפוריהם הכואבים של הצעירים שנספו במלכודת המוות (חדשות)
תחקיר מקיף חושף כי בייג'ין מפעילה עשרות ספינות "מחקר" למיפוי אסטרטגי של קרקעית האוקיינוסים. המטרה: הקמת רשת חיישנים חשאית שתעניק לצבא סין יתרון קריטי בלוחמת צוללות ובמעקב אחר כלי שיט מערביים בנתיבי שיט מרכזיים ברחבי העולם כולו (בעולם)
אנליזה שפורסמה היום בסוכנות הידיעות 'רויטרס' מציגה את המציאות הכואבת אחרי ההתקפלויות המבישות של טראמפ מול איראן | סוגיית הטילים, הפרוקסי, הגרעין - ארה"ב התקפלה בהכל, וכעת רק מתחננת שהורמוז ייפתח | האם טראמפ יתעורר? לא בטוח בכלל (אנליזה)
"לנתניהו אין השפעה על טראמפ", כך דווח ב'רויטרס' מפי גורמים המקורבים לראש הממשלה | בתזמון הנוכחי, כאשר נראה כי טראמפ מתחיל לחשב מסלול מחדש, יש לראות את המסר הזה כ"תדרוך" יותר מאשר כ"דיווח" | ההסבר המלא (פרשנות)
אחרי חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי, מוקד ההנהגה באיראן עבר ידיים | למרות דמותו של מוג'תבא ח'אמנהאי שעדיין ניצבת ברקע, קולו לא נשמע מאז חוסל אביו | אז מי באמת מנהל את איראן - ואיך מעביר מוג'תבא את מסריו לפיקוד העליון? (חדשות)
המוסלמים ברחבי העולם החלו היום לציין את חודש הרמדאן, לאחר שראשי הדת במכה הודיעו כי ראו את חידוש הלבנה | גם בעזה התחילו היום את הצום, לצד תפילות בחורבות של מה שהיו פעם מסגדים | העיר שבחרה בטרור וברצח יהודים מתאבלת כעת על האובדן הגדול אחרי המלחמה (חדשות)
למרות הניסיון האמריקני המר ממלחמות אפגניסטן ועיראק, הממשל בוושינגטון הורה להיערך לאפשרות של מלחמה ממושכת עם איראן, כך לפי דיווח שמתפרסם ב'רויטרס' | הדיווח מתפרסם ברקע שיחות המשא ומתן שנמשכות בין ארה"ב לאיראן, כאשר הפגישה הקרובה תתקיים ביום שלישי הקרוב בז'נבה (חדשות)
מבצע ביולוגי חסר תקדים בשמי ארה"ב: מיליוני חרקים מהונדסים הומטרו מהאוויר כדי לעצור טפיל אכזרי שטורף בעלי חיים בעודם בחיים | בעזרת טכנולוגיה חדישה של זבובים עקרים הזוהרים בחושך, המדענים מנסים להכריע את המלחמה המסתורית שמתחוללת בגבול מקסיקו (מעניין)
חמאס מתכנן להשתיל 10,000 מאנשיו בממשל החדש בעזה. לפי דיווח ברויטרס, ארגון הטרור קרא לאנשיו להשתלב במנגנוני השלטון הנתמכים ע"י ארה"ב, בניגוד לתוכנית טראמפ. ישראל צפויה להתנגד נחרצות למהלך שנתפס כצעד שישאיר את חמאס בשלטון מאחורי הקלעים (פוליטי מדיני)
מועצת השלום שמקים בימים אלו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תהיה בראשותו "למשך כל חייו", כך לפי טיוטה שהגיעה לידי 'רויטרס' | מדינות חברות יקבלו מעמד במשך שלוש שנים, כאשר מדינה שתרצה להיות חברה קבועה תצטרך לשלם מיליארד דולר | המשמעות: טראמפ ימשיך לעמוד בראש ה"מועצת" גם לאחר שיפרוש מתפקידו (בעולם)
ימים לאחר בחירתו של זוהראן ממדאני לראשות העיר ניו יורק, ב'רויטרס' בחנו את דעתם של יהודי ניו יורק על המצב החדש | בין פחד וחשש לתומכים מובהקים של השמאלן הרדיקלי, היהדות הניו-יורקית נראית מפוצלת מתמיד | הקולות מניו יורק (בעולם)