רונלד פלאט רק רצה להתחיל מחדש, אבל המפגש עם אלברט ווקר – פושע נמלט ומבוקש על ידי האינטרפול הפך עבורו למלכודת מוות אכזרית בלב ים | זהו סיפורו הבלתי ייאמן של הרצח המושלם שכמעט הצליח, עד ששעון רולקס עקשן אחד עלה ברשת הדייגים והחליט לעשות צדק מהמעמקים (מגזין כיכר)
בשנות ה-60, כשמטוס הקונקורד הבטיח לחצות את האוקיינוס האטלנטי בחצי מהזמן, רולקס השיקה גרסה נדירה של ה-GMT-Master שהפכה לאגדה בקרב אספנים | עם מחוגים ייחודיים, עיצוב המשולב בזהב 18 קראט וחיבור היסטורי לעידן הזהב של התעופה, מדובר באחד השעונים המבוקשים והיקרים ביותר בעולם (מעניין)