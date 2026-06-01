דרמה בשחקים: טיסת "אל על" מניו יורק לישראל נאלצה לבצע נחיתת חירום ברומא, לאחר שאישה הרה החלה ללדת במפתיע חמישה שבועות לפני הזמן. התינוקת נולדה בשלום בבית חולים איטלקי, וכך התגייסה הקהילה המקומית בהובלת שליחת חב"ד ברומא (יהודים בעולם)
עשרות סוסים טקסיים נבהלו ודהרו ברחובות העיר רומא במהלך חזרות ליליות למצעד יום הרפובליקה ה-80 | שוטר תנועה עירוני הפעיל סוללת זיקוקים ללא אישור וגרם לפניקה המונית ולפציעת חייל ומספר סוסים | מפקד המשטרה גינה את האירוע הרשלני והדגיש כי המעשה פוגע קשות בתדמית החיל וקציניו (חדשות)
בצעד דרמטי שהכה גלים בירושלים, הודיעה ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני על עצירת הסכם שיתוף הפעולה הביטחוני. בעוד בישראל טוענים כי מדובר ב"מזכר חסר תוכן", ברומא זועמים על הפגיעה ביוניפי"ל ומזהירים: "אסור להפוך את ביירות לעזה שנייה (בעולם)
חברת אל על מודיעה על היערכות למבצע חילוץ ענק עם פתיחת נתב"ג, הכולל טיסות ישירות מארה"ב, המזרח ואירופה. התוכנית כוללת פתרונות יצירתיים כמו נחיתות בטאבה ובעקבה בתיאום גורמי הביטחון, כאשר לקוחות החברה שטיסתם בוטלה יוחזרו ללא עלות נוספת (בארץ)
מפסלי רומא ה"מדברים" של הרנסנס ועד הפשקווילים התלויים בסמטאות מאה שערים - סיפורו של המדיום האנונימי שהפך את הקיר לכלי נשק תרבותי | התחקות אחר מסלול התפתחותה של הסאטירה הציבורית, מן הפסקווינטות הרומיות ועד למודעות המעטרות את קירות הערים החרדיות, ובוחן כיצד התשוקה להשמיע קול חופשי, גם מן המחתרת, שורדת ומשתנה לאורך חמש מאות שנות תקשורת התנגדות (פסיכולוגיה)
חפירות חדשות באולפונטיס חושפות ממצאים נדירים מימי הקיסרות הרומית - ובהם ציורי קיר צבעוניים, חדרים נסתרים ואולם פאר ששימש כנראה את פופאאה סבינה, אשתו השנייה של נירון | הגילויים מציגים הצצה חדשה לעולמם של בני האצולה ברומא העתיקה, ולמיומנותם הווירטואוזית של אומני התקופה (בעולם)
19,000 מטבעות מהתקופה רומיים עתיקים התגלו בחצר ביתו של צרפתי בזמן שעסק בשיפוץ חצרו - שהפך במהרה לאתר ארכיאולוגי שמור | כלל הממצאים, כולל המטבעות הנושאים תיאורים של חיילים, הועברו ישירות לבעלות צרפת (חדשות, בעולם)
אחרי יותר ממאה שנה במחסני מוזיאון בצפון אנגליה, כובע שמש רומי נדיר בן כ־1,600–2,000 שנה, שנמצא באתר מצרי עוד בראשית המאה ה־20, נחשף סוף סוף לציבור ומספר סיפור מרתק על חיילי האימפריה הרומית שנאלצו להסתגל לחום, לסופות החול ולתרבות המקומית | הכובע, אחד משלושה בלבד ששרדו בעולם, עשוי צמר לבד צבעוני בעבודת יד קופטית מעודנת (בעולם)
מגדל אבן עתיק בן מאות שנים התמוטט חלקית היום במרכז רומא, לא רחוק מהקולוסיאום, ופצע כמה עובדים שעסקו בשיפוצו | אחד מהם הועבר לבית חולים במצב קשה, ואחר נלכד תחת ההריסות בזמן שכוחות חילוץ מנסים להגיע אליו | דובר שירותי הכבאות האיטלקיים, לוקה קארי, הסביר כי פעולות החילוץ מתנהלות בזהירות רבה בשל "חשש אמיתי לקריסות נוספות בכל רגע" (בעולם)
מי שזכו ממש מההפקר, אלו הקהילות החרדיות בלרנקה שבקפריסין, וברומא, כאשר לפנות בוקר נחתו במדינות האלו, שניים מגדולי ישראל שהיו בדרכם חזרה לארץ, בשובם ממסעות חיזוק בארצות הגולה | הגאון רבי עזריאל עויערבאך שעשה דרכו חזרה ממסע חיזוק בארה"ב, נחת בקפריסין, והראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף שעשה דרכו חזרה ממסע חיזוק בקנדה, נחת באיטליה (חרדים)
מזג האוויר היבש, רוחות עזות ולפחות חמישה מוקדי שריפות משתוללות בלוס אנג'לס - העיר הגדולה ביותר בקליפורניה | אלפי כבאים נאבקים זו היממה השניה באש המשתוללת שכילתה כבר שכונות שלימות | מעל מאה אלף תושבים פונו והדיווח על 5 שנהרגו (בעולם)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
דף י"ב עסקו השבוע בנושא עיבור שנה, בין
הדברים אנו מוצאים עדות מעניינת על החשש
ממלכות רומי בדבר עשיית מצוות התכלת |
המצווה המיוחדת של התכלת נעלמה מישראל במשך דורות רבים אך לא
ברור מתי פסקה. האם זה קרה באשמת גזרת המלכות?
(יהדות,
הדף היומי)